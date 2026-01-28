Diskare
Det händer en hel del saker i Storans gamla lokaler. Storan har varit i mötesplats för Linköpings mat och krogliv under många år. Nu börjar ett nytt kapitel och vi vill att du är med och formar detta.
Vi söker här med flera diskare som vill vara med oss i vår nya satsning. Du kommer att få jobba tillsammans med ett glatt gäng som har ett stort fokus på kvalité.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet kring yrket men vi ser helst att du kan läsa och förstå det svenska språket då kommunikationen är en viktig del i detta yrke. Att jobba som diskare kräver att du är lyhörd, stresstålig och gillar ordning och reda. Du kommer att vara navet i restaurangen och högst delaktig i verksamheten.
Vi söker både personal för heltid samt extra vid behov. Arbetstiden är förlagd både på kvällar och helger men även dagtid måndag till fredag kan förekomma,
Tjänsten kan tillsättas omgående eller efter överenskommelse. Tjänsten kan även tillsättas innan annonstiden är ute.
Hör av dig till Jobb@storan.se
och märk gärna mailet med Runner.
Vi ser fram emot att träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jobb@storan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Arbetsgivare Stora Hotellets Restaurang i Linköping AB
(org.nr 556343-3167)
Stora Torget 9 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Jobbnummer
9710502