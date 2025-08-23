Diskare
Varbergs Stadshotell & Asia Spa är ett hotell med många upplevelser och ett spännande asiatiskt spa. Här blandas stämningsfull sekelskiftesatmosfär med tusenåriga influenser från österlandet. Vi har totalt 178 hotellrum varav 66 av dessa är Boutique-rum, alla inredda med en unik touch och med individuell inredning. Stor restaurangverksamhet bland annat a la carte restaurang, flera barer, bistro med mera. Vi har även 20 konferenslokaler, en egen hörsal och en magnifik festvåning. Varbergs Stadshotell & Asia Spa är en del av Lotus Hotel Group, en hotellgrupp med målet att skapa fantastiska upplevelser för gäster. Tillsammans skapar vi resmål av högsta kvalité där passion och yrkesstolthet råder. På våra hotell finner du unika rum för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten.
Vi behöver nu fler kollegor till vårt glada kök -och restaurangteam!Publiceringsdatum2025-08-23Om tjänsten
Vi söker kollega för arbete på enstaka dagar/extra i vår diskavdelning.
Tjänsten innebär att du jobbar nära både servispersonal och kökspersonal och är en mycket viktigt del i gänget för att få det hela att fungera - att det finns rent och fint porslin, glas och annat gods tillgängligt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat disk av glas och porslin samt kök/grovdisk från våra olika barer och restaurangen. Se till att det är rent och snygg och ordning och reda, påfyllning av gods och vissa andra arbetsuppgifter.
Varierande arbetstider dagtid och kvällar, vardagar och helger. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Om dig
Du har erfarenhet av arbete i restaurangmiljö och av arbete i diskavdelning. Du är väl insatt i kökshygien och vikten av att ha koll på rutiner och är noggrann och strukturerad i ditt arbete.
Om du har erfarenhet av arbetsledande funktioner är det meriterande.
Vi har höga ambitionsnivåer i att ge våra gäster bästa kvalitet och service - du är noggrann och har en hög känsla för service och ser sammanhanget i samarbete mellan kollegor för att lyckas med det. Du tycker om att samarbeta med kollegor och är en lagspelare som periodvis kan arbeta under högt tempo.
Förmåner
Som anställd på Varbergs Stadshotell & Asia Spa får du arbeta i en inspirerande miljö och har en trygg anställning då företaget är anslutet till Visita och har vi därmed kollektivavtal med HRF som ligger till grund. Och därtill en rad andra förmåner såsom exempelvis friskvårdsbidrag, tillgång till gym, rabatter med mera.
LOTUS HOTEL GROUP
Varbergs Stadshotell & Asia Spa är en del av Lotus Hotel Group - en hotellfamilj där vi skapar fantastiska upplevelser för våra gäster. Våra hotell bjuder på fyra unika destinationer - Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers & Billingehus - men gemensamt är vår passion. Vi brinner för att skapa upplevelser utöver det vanliga och att få gästen att längta till nästa gång. Vi verkar i lokalt starka, historiska och spännande miljöer. Här finner du miljöer för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten - platser där vardagen alltid känns avlägsen.
Genom vårt eget gästserviceprogram Proud with Passion, arbetar vi med passion och yrkesstolthet för att tillsammans leverera bästa kvalité. Vi är även stolta över att vi inspirerar, tar ansvar och aktivt bidrar till ett hållbart och bättre samhälle. Bland annat genom att årligen utmana oss själva med ökade hållbarhetskrav, Svanen-märkningar och egna vindkraftsverk. Ersättning
