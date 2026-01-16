Digital Specialist inom analys, kampanjer och system

Gigstep AB / Marknadsföringsjobb / Malmö
2026-01-16


Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö, Lomma, Lund, Landskrona, Svalöv eller i hela Sverige

Till vår kund söker vi nu en Digital Specialist som vill kliva in i ett pågående uppdrag och snabbt bli en nyckelspelare i det digitala arbetet. Det här är ett interimuppdrag för dig som trivs med att arbeta operativt, nära data, kampanjer och system - och som vill göra nytta från dag ett.
Om uppdraget
Du kommer in i en verksamhet med högt tempo och tydligt fokus på digital försäljning och CRM. Rollen kombinerar hands-on arbete med annonsering, analys och systemnära uppgifter, samtidigt som du bidrar med förståelse för målgrupper och digitala flöden.
Fokus i uppdraget ligger främst på att upprätthålla, säkra och följa upp befintliga digitala funktioner, snarare än att utveckla nytt.
Vad du kommer göra
Arbeta operativt med digital marknadsföring, annonsering och kampanjer

Utveckla, analysera och följa upp målgrupper och segment

Genomföra trafikanalys, datainsamling och rapportering kopplat till webb och försäljning

Säkerställa att webbens köpflöde fungerar och beställa/kravställa webbanalys

Ta fram dashboards och rapporter i analysverktyg

Samarbeta tätt med team inom digital försäljning och andra interna funktioner

Hantera och felsöka i CRM- och CMS-system

Säkerställa efterlevnad inom områden som cookiehantering och tillgänglighet

Vem vi tror att du ärHar relevant akademisk utbildning
Har teknisk förståelse och grundläggande kunskaper i HTML

Är trygg i digital analys, kampanjoptimering och prestandamätning

Har mycket goda kunskaper i Google Analytics, Looker Studio och Google Tag Manager

Har erfarenhet av att ta fram dashboards och rapporter

Har praktisk erfarenhet av CRM-system

Har arbetat i CMS - Drupal är ett krav

Meriterande om du även har:

Erfarenhet av teknisk projektledning, databaser eller systemfelsökning

Arbetat med tillgänglighetsfrågor

God omvärldskoll inom integritet, cookies och digitala regelverk

Som person
Prestigelös och lätt att samarbeta med

Analytisk med god verksamhetsförståelse

Bekväm med att arbeta operativt och kavla upp ärmarna

Trivs i högt tempo och i en slimmad organisation

Praktiskt
Start: Omgående

Uppdragets längd: Till slutet av april, troligen till slutet av maj

Språk: Svenska och engelska

Tillgänglig nu och sugen på ett interimgig där du gör skillnad direkt? Sök idag, vi rekryterar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7068346-1794561".

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta)
211 42  MALMÖ

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9689905

Prenumerera på jobb från Gigstep AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gigstep AB: