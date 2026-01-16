Digital Specialist inom analys, kampanjer och system
2026-01-16
Till vår kund söker vi nu en Digital Specialist som vill kliva in i ett pågående uppdrag och snabbt bli en nyckelspelare i det digitala arbetet. Det här är ett interimuppdrag för dig som trivs med att arbeta operativt, nära data, kampanjer och system - och som vill göra nytta från dag ett.
Om uppdraget
Du kommer in i en verksamhet med högt tempo och tydligt fokus på digital försäljning och CRM. Rollen kombinerar hands-on arbete med annonsering, analys och systemnära uppgifter, samtidigt som du bidrar med förståelse för målgrupper och digitala flöden.
Fokus i uppdraget ligger främst på att upprätthålla, säkra och följa upp befintliga digitala funktioner, snarare än att utveckla nytt.
Vad du kommer göra
Arbeta operativt med digital marknadsföring, annonsering och kampanjer
Utveckla, analysera och följa upp målgrupper och segment
Genomföra trafikanalys, datainsamling och rapportering kopplat till webb och försäljning
Säkerställa att webbens köpflöde fungerar och beställa/kravställa webbanalys
Ta fram dashboards och rapporter i analysverktyg
Samarbeta tätt med team inom digital försäljning och andra interna funktioner
Hantera och felsöka i CRM- och CMS-system
Säkerställa efterlevnad inom områden som cookiehantering och tillgänglighet
Vem vi tror att du ärHar relevant akademisk utbildning
Har teknisk förståelse och grundläggande kunskaper i HTML
Är trygg i digital analys, kampanjoptimering och prestandamätning
Har mycket goda kunskaper i Google Analytics, Looker Studio och Google Tag Manager
Har erfarenhet av att ta fram dashboards och rapporter
Har praktisk erfarenhet av CRM-system
Har arbetat i CMS - Drupal är ett krav
Meriterande om du även har:
Erfarenhet av teknisk projektledning, databaser eller systemfelsökning
Arbetat med tillgänglighetsfrågor
God omvärldskoll inom integritet, cookies och digitala regelverk
Som person
Prestigelös och lätt att samarbeta med
Analytisk med god verksamhetsförståelse
Bekväm med att arbeta operativt och kavla upp ärmarna
Trivs i högt tempo och i en slimmad organisation
Praktiskt
Start: Omgående
Uppdragets längd: Till slutet av april, troligen till slutet av maj
Språk: Svenska och engelska
Tillgänglig nu och sugen på ett interimgig där du gör skillnad direkt? Sök idag, vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
211 42 MALMÖ
Gigstep Jobbnummer
