Digital säljare till mediebolag i Stockholm! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Just nu söker vi en säljare till vår kunds räkning: Digital säljare. Bolaget arbetar inom mediesektorn och är i framkant av det digitala, de utvecklas ständigt. Är du den vi letar efter?Vi förväntar oss att du är modig, nyfiken och själv tar tag i att lära dig nya saker, och att du utmanar dig själv genom att sätta ambitiösa mål. Vi förväntar oss att du ska göra misstag som du lär dig utav och som hjälper dig att växa. Och vi ser gärna att du bidrar med dina idéer och delar med dig av din kunskap och erfarenhet till dina kollegor.Vid sidan av det så är det även några specifika kvalifikationer och personlighetsdrag som vi tror att du har.Du:Har dokumenterad säljerfarenhet av att arbeta med B2B och är duktig på att bygga kundrelationerErfarenheter av prospektering är meriterandeHar ett intresse för digitala medier, PR och kommunikationÄr lösningsorienterad och angelägen om att finna mervärde för kunden för att säkerställa att kundens tjänster används på bästa sättÄr positiv och älskar utmaningarTycker om att arbeta självständigt och trivs med att ha eget ansvarÄr målmedveten och drivenHar en hög arbetsmoral, är flexibel och gillar att arbeta i ett högt tempoDu uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Just nu söker vi en säljare till vår kunds Stockholmskontor som kan hjälpa oss att växa genom att hjälpa fler kommunikatörer med deras digitala arbete.Denna säljposition är inom vårt Sales-team. Det innebär att du självständigt prospekterar och driver fram affären genom att hitta rätt kund, boka och genomföra mötet och stänga affären.Du får möjlighet att kliva in i ett sammansatt och kompetent team av drivna och kompetenta medarbetare som leds av en närvarande och aktiv säljchef.Vägen till framgång som säljare i våran säljorganisation går genom att ha hög frekvens, stor självdisciplin och att genomföra väl avvägda säljmöten.Att jobba med försäljning hos oss innebär att du får som representant för ett marknadsledande varumärke där du får stora möjligheter att ta eget ansvar, komma med modiga initiativ och påverka ett företag som vill vidare utvecklas i sin internationella satsning.Vi tänker oss att du når din säljbudget genom attAlltid ha en en pipe med prospects att bearbetaÄr van att ha hög frekvens i dina säljsamtalFörbereda, planera och genomföra kundmötenInte vara rädd för att avsluta affärerFölja upp din kundstock och förlänga avtal år 2Stödjer ditt team till att arbeta så effektivt som möjligtVid behov, är med i andra projekt för att främja varumärketNätverkar och bygger kundrelationer och ambassadörer2021-04-07I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-21Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5674689