Digital Sales Specialist
2025-09-15
Om Bona
Bona är ett drygt hundraårigt familjeägt företag grundat 1919. Idag är de en global koncern med koncernledning i Malmö, dotterbolag i 17 länder och fabriker i Malmö, Tyskland och USA. De är aktiva i mer än 80 länder och de omsätter över 4 miljarder kronor. I Malmö är de totalt 160 medarbetare, och internationellt drygt 700. Bona lägger ner sin själ i att ta fram det bästa i världens alla golv. De har ett komplett produktsystem för golvets hela livslängd, från installation till underhåll, rengöring och renovering. De utvecklar och tillverkar lacker, limmer, oljor, rengöringsprodukter och slipmaskiner. Deras produkter säljs till såväl hantverkare och parkettfabriker som direkt till konsumenter.
Genom sina värderingar passion, performance och pioneering bygger de sitt samarbete med affärspartners, kunder och medarbetare. Bona har ett starkt fokus på säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet och långsiktig hållbarhet, och är ett ISO 9001-, 14001- och 45001-certifierat företag.
Läs mer om Bona på www.bona.com
Om rollen
Som Digital Sales Specialist blir du en nyckelperson i Bonas växande satsning på e-handel. Du kommer att ansvara för att bearbeta, underhålla och utveckla relationerna med företagets e-handelskunder inom retail. Rollen innebär ett tätt samarbete med Sales Director samt marknads- och säljteamet, både lokalt och internationellt.
Tjänsten är ett vikariat med start i november 2025 till och med september 2027.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Informera och ge rådgivning om Bonas produkter via digitala kundmöten
• Systematiskt bearbeta kunder i samtliga definierade e-com-kanaler: marknadsplatser, omnichannel-kedjor och professionella plattformar som Bona.com
• Ta fram, genomföra och följa upp affärs- och aktivitetsplaner för e-com-kunder
• Budgetera och följa upp försäljningsvolymer på respektive e-com-kund
• Informera organisationen om trender, produkter och förändringar som påverkar lönsamhet och tillväxt
• Driva utveckling inom e-com hos nyckelkunder och kedjor
• Planera och dokumentera kundkontakter i CRM-systemet och följa upp enligt fastställda rutiner
• Delta i internationella avstämningar med Bonas e-com-team
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för digital försäljning och e-handel, gärna med erfarenhet från liknande roller. Du är självständig, strukturerad och motiveras av att bygga kundrelationer över tid. Det är en stor fördel att du är en van e-handelsanvändare och förstår varför denna kanal är effektiv och strategiskt viktig.
Vi söker dig som har:
• Praktisk erfarenhet av arbete med e-handel, t.ex. inom försäljning, kundansvar eller kanaldrift
• God förståelse för försäljningsprocesser inom e-com och omnichannel
• Mycket god datorvana - särskilt Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint)
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
• Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att arbeta självständigt
• Förmåga att ta egna initiativ och driva på samarbeten internt och externt
Erfarenhet från att arbeta mot återförsäljare eller kedjor som Amazon, Bauhaus eller liknande är starkt meriterande. Vi lägger stor vikt vid din drivkraft, förståelse för digital försäljning och vilja att utvecklas i rollen.
Övrig information
Start: November 2025
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid, Vikariat
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen. Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Lina Johansson på lina.johansson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
