Digital Mediesäljare
2025-10-17
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Vi söker för vår kunds räkning: Digital Mediesäljare inom digital marknadsföring
Våran uppdragsgivare är en digital mediebyrå som är specialiserade att öka kunders försäljning i digitala kanaler. De är en rådgivare inom digital kommunikation, där de lägger upp strategier för hur företag ska kommunicera i digitala kanaler och se till att all annonsering genomförs utifrån uppställda målsättningar och KPI:er. De är partners med Google och Facebook, vilket ger stor kundnytta för deras internationella kunder.
De ser till att kunderna kan optimera sin synlighet, få ut mest av sin budget, samt jobba smartare än sina konkurrenter. Bland deras kunder kan nämnas bl.a. Bilia, Amnesty International, GANT, Gudrun Sjödén, Sveaskog och Skandiabanken.
Den vi söker
Den vi söker kommer att arbeta som Key Account Manager och arbetet går främst ut på att tillsammans med ledningen arbeta med att sälja in bolagets tjänster till större kunder som har ambitionen att expandera internationellt och utveckla sin digitala marknadsföring. Som KAM utgår du från huvudkontoret i Stockholm.
Vi söker dig som tidigare arbetat några år med försäljning inom digital marknadsföring. Med din tidigare erfarenhet av försäljning och löpande utbildning, kommer du att få de bästa förutsättningarna för att förstå branschen och kompetensen att leda kundernas resa framåt i deras digitala marknadsföring.
Kundrelationen och ansvar för kundens digitala närvaro är ditt fokus. Du ansvarar för att ta fram och sälja in digitala strategier till potentiella kunder och utforma dessa så att kundens affärsmål uppnås genom digitala marknadsaktiviteter. I ditt ansvar ingår att skapa nya kundrelationer vilket ställer krav på att du har tidigare erfarenhet av att ta nya kontakter och förstå vilka behov som finns. Tillsammans med din projektledare och ett team av specialister säkerställer ni att kunden uppnår sina digitala affärsmål.
Du kommer att arbeta mot en föränderlig digital bransch på ett företag som strävar efter att alltid ligga i framkant inom digitala marknadsföring. Därför det är nödvändigt att du är förändringsbenägen och stresstålig. Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Rollen innebär att proaktivt bearbeta den svenska marknaden genom en stor grad av personliga möten. Du kommer på sikt att själv ansvara för din egen kundportfölj och arbeta med löpande försäljning, kundbearbetning och kundutveckling av nya kunder genom hela säljprocessen. Budget- och kundansvar för medelstora kunder. Prospektering och nykundsbearbetning. Aktivitetsansvar, samt att föreslå åtgärder för fortsatt måluppfyllnad. Ansvar för att skapa långsiktiga relationer med kunden samt en kontinuerlig kundbearbetning för en fortsatt ökad kundnöjdhet.
Din erfarenhet
Cirka 1-3 års relevant försäljningserfarenhet.
Digitalt framåtlutad och "tech-savvy"
Erfarenhet av att arbeta självgående, långsiktigt och med dokumenterade erfarenheter inom relationsskapande försäljning.
Du har erfarenhet från medielandskapet och meriterande om du har etablerade kontakter i densamma.
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
God kunskap i Microsoft Office. Dina personliga egenskaper
Självklart brinner du för att knyta en god kundkontakt, men för att lyckas i din roll som säljare hos oss tror vi även att du är en självsäker och förtroendeingivande person som är nyfiken på det digitala medielandskapet och tycker att det är roligt att både använda och arbeta med digitala lösningar och marknadsföring.
Vi erbjuder
En anställning på 100%, start enligt överenskommelse
Ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag i snabb utveckling
En kunnig organisation, givande arbete och en trevlig och kul arbetsmiljö.
Konkurrenskraftigt erbjudande och lockande provisioner ovanpå det.
Så ansöker du
Du är välkommen med Din ansökan snarast via work@talentpartner.se
då urval och intervjuer kommer att ske löpande!
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev & GÄRNA FOTO!
Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på www.talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
Birger Jarlsgatan 8, 5tr
114 34 STOCKHOLM
