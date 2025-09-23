Digital medie- och medlemsansvarig
2025-09-23
Kiruna Lappland är den lokala marknadsföringsorganisationen för besöksnäringen i Kiruna. Tillsammans med våra cirka 100 medlemsföretag arbetar vi för att utveckla och marknadsföra Kiruna som en stark och attraktiv destination, både nationellt och internationellt.
Nu söker vi dig som vill driva våra sociala mediekanaler, utveckla medlemsrelationer och hantera press i en av Sveriges mest spännande destinationer. Som nyckelperson i vårt lilla men engagerade team får du en varierad roll med både strategiska och operativa inslag.
ARBETSUPPGIFTER
Sociala medier ansvarig: Strategiskt och operativt arbete för utveckling av våra sociala kanaler. Du kommer att skapa och publicera innehåll, planera och genomföra kampanjer, arbeta med digital annonsering samt analysera resultat och interagera med följare.
Medlemsansvarig: Som första kontaktperson kommer du arbeta för att stärka relationen till våra medlemsföretag. Arbetsuppgifter inkluderar att förbättra medlemsengagemanget, planera och genomföra medlemsaktiviteter, producera och skicka ut nyhetsbrev, rekrytera nya medlemmar samt administrativt arbete.
Media: Skriva nyhetsbrev, pressmeddelanden och annan extern kommunikation. Ha kontakt med journalister och andra externa intressenter. Hantera pressförfrågningar och synlighet i traditionella medier.
KVALIFIKATIONER
Relevant utbildning inom marknad, media, turism eller motsvarande erfarenhet enligt vår bedömning.
Goda kunskaper inom sociala medier och digital annonsering.
Kan kommunicera flytande i tal och skrift på svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
God skribent med känsla för tonalitet och målgrupp.
Idérik och strukturerad.
Kan planera och prioritera utifrån givna mål.
Har lätt för att samarbeta och bygga relationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill hitta en kollega som delar vårt engagemang och som trivs i ett litet team där vi samarbetar och hjälper varandra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: peter@kirunalapland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören
Midnattssolsvägen 1 A (visa karta
)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna/Lappland Ek Fören Kontakt
Peter Salomonsson peter@kirunalapland.se 070-67 65 320 Jobbnummer
9521957