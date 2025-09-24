Digital Marknadsföring- och Webbansvarig
2025-09-24
Din nya roll
Vill du ta helhetsansvar för en företagswebb och driva digitalt engagemang som skapar affärsresultat? Nu söker vi en Digital Marknadsförings- och Webbansvarig till vår kund i Stockholm.
I rollen ansvarar du för att utveckla och optimera företagets webbplats och digitala närvaro. Du säkerställer en förstklassig användarupplevelse, leder arbetet med leadsgenerering och skapar kampanjer som stärker varumärket och driver affärer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa att webbplatsen är aktuell, mobilvänlig, lättnavigerad och SEO/AI-optimerad
Optimera webbstruktur, UX och innehåll för att generera leads och öka engagemang
Planera och genomföra digitala kampanjer (inkl. ABM) i nära samarbete med marknadsteamet
Analysera trafik, leads och konverteringar samt rapportera resultat och förbättringsförslag
Samordna med byråer och interna stakeholders för att säkerställa både teknisk och visuell kvalitet
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Mångårig erfarenhet av att arbeta med digital marknadsföring och webbplatser, gärna med fokus på front-end och UX.
Du är van vid att analysera trafik, leads och konverteringar samt att optimera för SEO och AI.
Erfarenhet av att arbeta med digitala kampanjer, inklusive ABM, och har förståelse för hur webben och marknadsföringen samspelar för att generera leads och skapa engagemang.
Meriterande: Kunskap inom innehållsoptimering, A/B-testning och uppföljning av KPI:er.
Vem är du?
Som person är du strukturerad, noggrann och resultatorienterad. Du har ett öga för detaljer men också förmågan att se helheten och koppla webbarbetet till affärsmål. Du är proaktiv, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera kreativitet med analys. Samarbete faller sig naturligt för dig, och du är van att både arbeta självständigt och i nära dialog med kollegor, byråer och andra intressenter.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: Minst 6 månader, med möjlighet till förlängning Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
