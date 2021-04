Digital marknadsförare till snabbväxande reklambyrå sökes! - GS Alfred Appelros AB - Marknadsföringsjobb i Olofström

GS Alfred Appelros AB / Marknadsföringsjobb / Olofström2021-04-06Digital marknadsförare med kunskap inom digital annonsering och sociala medier sökes!Är du vass på digital marknadsföring? Har du arbetat med digital annonsering? Har du engagerande reklam som passion? Då söker vi på Getsocial, en av sydöstra Sveriges snabbast växande reklambyråer, just nu dig! Vi söker dig som brinner för att leverera mätbara resultat inom digital marknadsföring till våra växande kunder.Om tjänsten och digRollen innebär att du arbetar kreativt och praktiskt i våra projekt, kampanjer och samarbeten med kunder av olika slag. I din roll får du både arbeta med digital annonsering, uppföljning och analys såväl som att skapa engagerande inlägg på sociala medier och kreativt content till kampanjer. Att skriva copy till sociala medier och artiklar är du bekväm med och du har enkelt för att skapa och analysera digitala kampanjer. Förkortningar som CTR, ROAS och CPC finns i din vardagliga vokabulär. Du triggas också av att vara kreativ och skapa engagerande content, som både sticker ut och skapar interaktion.Du arbetar mycket självständigt, men också tillsammans med dina kollegor som har roller som copywriter, creative director, art director, projektledare m.fl. Du känner dig bekväm med att själv ta ansvar över projekt och att hålla i kundkontakt när så behövs.Hos oss får du möjlighet att ständigt utveckla dina kunskaper inom både ditt expertområde och din projektlednings/ledarskapsförmåga. Du förväntas ha en stark vilja att ständigt utveckla dig själv, vårt erbjudande och dina expertkunskaper. Varje projekt utgår ifrån en på förhand fastställd tidsram och du drivs av att leverera så hög kvalité som möjligt inom dessa ramar. Vi ger dig eget ansvar för att själv planera dina projekt och din egen arbetstid.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning tillämpas. Tillträde omgående. Lön efter överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Vi söker dig somKan visa upp dokumenterad erfarenhet från arbete med digital annonsering på avancerad nivå inom Facebook Ads Manager och/eller Google Ads.Trivs med att ha och hålla i kundkontakter och prioriterar service i toppklass utöver allt annat!Har en positiv attityd och är känd för att sprida glädje omkring dig.Är prestigelös och trivs med att arbeta i team.Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.Är van vid att arbeta med projekt som har en given timbudget samt snäva deadlines.Meriterande omDu tidigare har arbetat med eller har utbildning inom områden som webbanalys, digital strategi, SEO-optimering, konverteringsoptimering, copywriting.Du tidigare har arbetat på reklambyrå eller som frilansare och hanterat egna kunder.Du kan visa upp case du arbetat på som blivit prisat i branschtävlingar.Att arbeta hos ossVi vet att livet är en helhet, därför är vår arbetsplats både flexibel och har stort fokus på att du skall vissla glatt både på väg till jobbet och på väg hem. Hos oss har du därför stor frihet både när det gäller plats och tider för arbete. I normala fall träffas vi alla på kontoret veckovis, men erbjuder däremellan stora möjligheter att arbeta på någon annan trevlig plats. Vi gillar att vissla glatt tillsammans, därför har vi ofta roliga aktiviteter så som afterworks, workations och mycket mer! Våra kontor har fokus på att underlätta för dig och trigga kreativitet. Med utsikt, hängmattor och egen kiosk finns både energi och inspiration i mängder. Vi är också ett snabbväxande företag där målet är solklart för alla. Inom 5 år skall vi vara sydöstra Sveriges största reklambyrå. På resan finns många möjligheter att utvecklas och växa med oss!Om GetsocialFör fem år sedan startade en ung entreprenör det som idag är Getsocial. Med en idé om att förändra reklambranschen på ett hållbart, digitalt och företagsamt sätt. Sedan dess har företaget vuxit från en till femton anställda och har idag kontor i Olofström, Kristianstad, Jönköping och Stockholm. I kärnan av vår kultur ligger det entreprenöriella, att vi vågar kasta oss ut i nya utmaningar, pröva våra vingar och alltid erbjuda en lösning. Det ärliga, att vi är lyhörda och raka med vad som är bäst för våra kunder. Det hållbara, att vi bryr oss om vår omvärld och oss själva.Vi arbetar idag med kunder såsom Länsförsäkringar, Riksteatern, Kiviks Musteri, Midsummer och många fler. Allt ifrån stora nationella varumärken till små lokala företag finns bland våra grymma kunder!2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06GS Alfred Appelros ABÖstra Storgatan 3429334 Olofström5672205