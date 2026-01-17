Digital Marknadsförare / Säljkoordinator
2026-01-17
Vi söker nu en Digital Marknadsförare med huvudfokus på sociala medier, nyhetsbrev och hemsida.
Din roll
Som Digital Marknadsförare/Säljkoordinator på Hippie de Luxe kommer du att ansvara för att genomföra digital marknadsföring och vara administrativt stöd företagets kommersiella chef. Du kommer att arbeta nära vårt team och bidra till att driva trafik, öka konverteringar, bygga vårt varumärke och våra uppdragsgivares varumärken online.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Planera och genomföra digitala marknadsföringskampanjer (inklusive Google Ads, Meta Ads och e-postmarknadsföring).
Skapa och optimera innehåll för webbplatser och sociala medier.
Analysera och rapportera på resultat från kampanjer.
Arbeta med att förbättra SEO-strategier och säkerställa hög synlighet i sökresultaten.
Delta i utvecklingen av marknadsföringsmaterial, kampanjidéer och genomföra kampanjer tillsammans med våra återförsäljare.
Hantera och organisera säljrelaterad administration.
Vem är du?
Vi söker dig som är kreativ, strukturerad och trivs med att ha många bollar i luften. Du trivs att jobba både självständigt och i ett team.
Vi söker dig som:
Erfarenhet av att arbeta med e-handelsplattformar.
Erfarenhet av att skapa och optimera e-postkampanjer i nyhetsbrevs system.
Har erfarenhet av digital marknadsföring och kampanjhantering.
Har goda kunskaper i sociala medier och innehållsproduktion.
Har kunskaper i Google Ads, Meta Ads och SEO.
Är van att använda analysverktyg som Google Analytics för att följa upp kampanjresultat.
Har en kreativ och analytisk förmåga, samt en vilja att lära dig nya verktyg och metoder.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering i Kristianstad. Vi ser gärna att du kan börja snarast. Om företaget
Hippie de Luxe den främsta nordiska partnern för distribution, försäljning och marknadsföring inom bakning, matlagning, dukning, hem och fritid. Vi representerar över 40 globala varumärken.
Vi erbjuder våra fantastiska produkter och välkända varumärken till hela den nordiska marknaden, där vi samarbetar med över 2000 kunder i Norden.
Vi har haft verksamhet i Simrishamn under företagsnamnet Ohlsson & Lohaven och verksamhet i Färjestaden under företagsnamnet Hippie de Luxe. From januari 2026 blir vi ett bolag under namnet Hippie de Luxe och samtidigt flyttar vi verksamheterna till Kristianstad.
Adress: Karpalundsvägen 39, Kristianstad.
Vi omsätter ca 60 miljoner och är 9 anställda.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jonas@hippiedeluxe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Digital Marknadsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hippie de Luxe AB
(org.nr 556227-2335), http://www.hippiedeluxe.se
Karpalundsvägen 39 (visa karta
)
291 61 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Hippie de Luxe Jobbnummer
9690035