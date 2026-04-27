Digital kommunikatör
2026-04-27
På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.
På Arbetsmiljöverket är kommunikation viktigt för att nå verksamhetens mål och kommunikationschefen sitter i myndighetens ledningsgrupp. Kommunikationsenheten består av tre sektioner som jobbar tätt tillsammans med både intern och extern kommunikation. Totalt är vi närmare fyrtio kommunikatörer som samarbetar och där varje kommunikatör har många kontakter både inom och utom sin sektion och enhet.
Till sektionen för redaktion och varumärke söker vi nu en digital kommunikatör med inriktning webb och nyhetsbrev. Sektionen har sitt fokus på att skriva och publicera nyheter och arbetar med såväl händelsestyrd som planerad kommunikation. Pressarbetet och publicering i sociala medier liksom nyheterna på webben är viktiga delar i redaktionen. Innehållet i det vi kommunicerar bygger på en god nyhets- och omvärldsanalys och på ett nära samarbete med enhetens övriga sektioner.
I din roll som digital kommunikatör på sektionen för redaktion och varumärke kommer du jobba med både händelsestyrd och planerad kommunikation. Du formulerar tydliga budskap och skriver nyhetstexter. Du arbetar från ax till limpa med innehåll i olika kanaler och i nära samverkan med andra kommunikatörer, med pressekreterare och sakkunniga.
Ansvarsområden för rollen:
redaktionellt arbete och nyhetsvärdering
text- och artikelproduktion
produktion och utveckling av nyhetsbrev
webbpublicering
film och bildproduktion inklusive redigering
uppföljning och analys av kanalinnehåll.
Krav för rollen:
Högskolestudier inom journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst två års aktuell yrkeserfarenhet av redaktionellt arbete med fokus på webb och digitala kanaler.
Goda kunskaper i digital publicering, CMS-verktyg och Adobe-paketet.
Erfarenhet av att producera och utveckla digitala nyhetsbrev.
Erfarenhet av att skapa innehåll för olika format: text, bild och rörlig media.
Mycket god förmåga i svenska språket i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med internkommunikation.
Erfarenhet av pressarbete.
Kunskap om tillgänglighetsanpassning och klarspråk.Publiceringsdatum2026-04-27Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad och hanterar förändringar på ett flexibelt sätt med god tilltro till din egen förmåga. Du tar initiativ till att utveckla nya relationer och trivs med att ha många kontaktytor såväl internt som externt. Du skapar utrymme för andra att bidra med input och delar information i grupp. Vidare använder du din kunskap och erfarenhet på ett flexibelt sätt och arbetar för att kontinuerligt utvecklas. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg och stabil arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader. Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför tillämpar vi förtroendearbetstid för chefer och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter.
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss också av arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 22.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi alla frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026!
