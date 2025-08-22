Digital Buyer
2025-08-22
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 2+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
For our client we are searching for a Digital Buyer.
Responsibilities
Main responsibilities in this role will be to lead the end-to-end Polestar Digital / IT
products and services sourcing and implementation. It will be within scope to create and
manage the right partnerships internally and externally. The scope will be both for
hardware and software procurement.
Assignment description and main responsibilities
• Lead the End-to-End sourcing activities from RFI/ RFQ till Contract Signature
and Suppliers Performance Review
• Perform procurement of new Digital HW/SW or services according to strategies
that you have defined together with Digital Stakeholders.
• Advise stakeholders on procurement issues, providing support and guidance at
all stages of the procurement cycle as well as on modifications requests.
• Track supplier performance through regular and automated tracking of the
quality, cost project deliverables across the network
• Define and take corrective actions to improve contracts compliance and
continuously follow up.
Deliveries
Execute and complete ongoing and new RFQ's. Ensure that relevant software and
hardware has negotiated and valid contracts. Optimize existing portfolio. Liaise with
stakeholder and Procurement to set strategies for current portfolio.
Competence requirements
Procurement background with experience in software sourcing.
Other requirements
IT experience.
The team
A team of three buyers, one contract specialist and a category manager. The buyer are
divided to support different domains within the Digital area.
