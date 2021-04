Digital Account Manager - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-11Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker för vår kunds räkning: Digital Account ManagerMed över 20 års erfarenhet inom mediebranschen har bolaget bred kunskap inom digital och tryckt media. De arbetar med att skapa kreativa och nischade temabilagor med högt läsarvärde som når via kanaler ifrån Sveriges största mediehus, bl.a. Schibsted och Bonnier. Bolagets redaktörer kombinerar inspirerande och intressanta artiklar inom olika teman, här ges det möjlighet för annonsörerna att nå ut i rätt kontext.Digital Account ManagerÄr du skarp, självständig och brinner för digitala medier? Vill du jobba i en säljande miljö med hög ersättning? Känner du för att jobba i ett bolag med stark tillväxt inom digital annonsering? Om svaret är Ja, så ska du inte tveka på att skicka in din ansökan till jobbet som Digital Account Manager!Din roll som Account ManagerI rollen som Digital Account Manager kommer du att jobba med vårt digitala tema med målet att öka försäljningen och fungera som en central person inom vår digitala affär. Du kommer att jobba med native samt digitala skräddarsydda digitala annonseringslösningar. Du kommer att jobba med utbildning och vara ansvarig för att vårt team med digital kompetens växer samtidigt som du har ansvar över en egen försäljningsbudget. Då en stor del av arbetet kommer att gå ut på kommunikation i alla former kommer din kommunikativa förmåga sättas på sin spets och är av stor vikt. Din analytiska kunskap såväl ditt sinne för affärer kommer att utgöra en viktig del i ditt dagliga arbete hos oss.Profilen vi sökerVi söker dig som har fastnat för beskrivningen du läste alldeles nyss och som kan bocka av några av följande punkter:Erfarenhet inom onlineannonseringErfarenhet inom Programmatic är ett plusStrukturerad och stresståligSpråkkunnig, svenska och engelska2021-04-11I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-25Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5683519