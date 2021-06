Dietist till Vårdcentralen Cityhälsan Söder - Region Östergötland - Dietistjobb i Norrköping

Region Östergötland / Dietistjobb / Norrköping2021-06-29Vårdcentralen Cityhälsan Söder är belägen i södra delen av Norrköping och har cirka 17 500 listade. Vi är cirka 70 anställda. På vårdcentralen har vi olika mottagningar såsom BVC, distriktssköterske-, sjuksköterske-, inkontinens-, dietist-, webb-, astma/KOL-, diabetes-, fotvård- och blodtrycksmottagning. På läkarmottagningen arbetar förutom vårdadministratörer, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, samtalsbehandlare, och tolk för arabiskt talande. Vårdcentralen Cityhälsan Söder är en trivsam arbetsplats. Vi har fått goda resultat i medarbetarenkäten flera år i rad och arbetar aktivt med bemötande mellan medarbetare och mot patienten och närstående. Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla vårt arbetssätt för verksamhetens bästa.Vi har även en familjecentral, medicinsk mottagning för nyanlända och utbildningsmottagning för läkare för östra Östergötland lokaliserade i samma hus.2021-06-29Som dietist på vårdcentralen ger du råd till patienter med diagnos, sjukdom eller besvär där kosten har en central roll. Du bidrar med kartläggning av patientens matvanor och eventuella andra faktorer som kan påverka. Du har motiverande samtal och vägleder patienter till lämpliga livsstilsförändringar utifrån individuella behov. Arbetet är självständigt och omfattar under-visning av patienter i grupp samt även konsultation och utbildning av kollegor.Dietisterna i Östergötland har ett nära samarbete inom gruppen och med vårdcentralerna inom Primärvårdscentrum PVC) för att ständigt utveckla och förbättra dietisverksamheten.Vi erbjuder dig som ny dietist en skräddarsydd introduktion efter dina behov. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns goda möjligheter till personlig utveckling inom yrkesrollen. Arbetet kan ske både fysiskt och digitalt, samt att du har möjlighet att inom vissa ramar anpassa din egen arbetstid. Under minst ett år kommer du att vikariera för ordinarie dietist på vårdcentralen och sedan fortsatt anställning för PVC i östra Östergötland, eventuellt med placering på Vårdcentralen Cityhälsan Söder.Du är legitimerad dietist. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i primärvård.Som person är du självgående, beslutsam och strukturerad. Du har förmåga att organisera ditt arbete då det krävs och prioritera vad som behöver göras. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och smidig i ditt sätt att möta andra människor. Du bidrar till ett gott arbetsklimat samt har ett positivt och professionellt förhållningssätt.Anställning och informationDet här är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad 50 - 100%, du väljer. Tillträde enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Verksamhetschef Kenneth Andersson, 010-104 43 97, kenneth.andersson@regionostergotland.se Vårdenhetschef Ylva Permestam, 010-104 43 77, ylva.permestam@regionostergotland.se Facklig företrädare för Naturvetarna är Josefin Kilebrand, josefin.kilebrand@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är den 31 juli 2021. Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta Stöd & Service på 010-103 60 00 under kontorstid.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-07-31REGION ÖSTERGÖTLAND5836874