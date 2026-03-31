Dietist till sommaren
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Capio Geriatrik Dalen är en verksamhet inom geriatrisk vård där vi varje dag arbetar för att möta behoven hos en åldrande befolkning. Vi erbjuder vård av hög kvalitet med patienten i centrum och söker nu en dietist till sommarperioden.
Hos oss blir du en del av en trygg, stabil och utvecklingsinriktad arbetsplats där samarbete, respekt och arbetsglädje är en självklar del av vardagen. Capio Geriatrik Dalen har cirka 150 vårdplatser och kännetecknas av närvarande chefer, tydliga arbetssätt och ett gott kollegialt stöd. Vi har en stark teamkänsla där olika professioner arbetar tätt tillsammans för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter.
Det multiprofessionella teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, logoped, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som medarbetare hos oss uppmuntras du att bidra med din kompetens, dina idéer och din erfarenhet. Vi värdesätter engagemang och ser lärande som en naturlig del av arbetet - både i det dagliga kliniska arbetet och genom strukturerad kompetensutveckling.
Capio Geriatrik Dalen arbetar utifrån Capios övergripande vision om att förbättra människors hälsa varje dag. Kvalitet, patientsäkerhet, samhällsansvar, innovation och empowerment genomsyrar vårt arbetssätt och vår kultur. Vi strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs, känner sig delaktiga och har möjlighet att utvecklas över tid.
Din roll
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du möter patienter direkt på våra sjuk avdelningar. Du ansvarar för nutritionsbedömningar och individuellt anpassad kostbehandling för våra äldre patienter, och följer dem genom vårdtiden utifrån deras behov och förutsättningar. Samt förskrivning av landstingsbidrag och bedömning kring enteral och parenteral nutrition.
Det kan handla om att förebygga och behandla undernäring, anpassa kosten vid olika sjukdomstillstånd samt följa upp energi- och näringsintag. Vid behov samverkar du med andra vårdgivare och ser till att patienten får rätt uppföljning efter utskrivning. En viktig del av rollen är också att vara ett stöd för annan vårdpersonal.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning genom kollektivavtal
Närvarande chef och erfarna kollegor
Introduktion med kollega
En inkluderande arbetsplats där vi lär av, med och om varandra
Kompetensutveckling
Tillgång till gym och gruppträningspass för endast 500kr/år
Frukost en gång i veckan
Ersättning av skattefinansierad sjukvård upp till högkostnadskortet
Denna tjänst tillsätts slutet av maj/början av juni 2026 eller enligt överenskommelse. Intervjuer och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag
Om dig
Du är legitimerad dietist. Du är flexibel och har förmåga att skapa goda relationer med såväl våra patienter och närstående som dina arbetskollegor. Patienten är i fokus och målet är att patienterna ska känna sig nöjda. Erfarenhet är bra, men det viktigaste för oss är att du är rätt person som passar in i vår arbetsgrupp. Mediterande att ha slutenvårdserfarenhet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-03-24
Sista ansökningsdag:2026-05-01
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
