Dietist till Mora lasarett
2025-10-22
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till dietistteamet i Region Dalarna! Vi söker nu en dietist till Mora lasarett.
Dietist- och logopedverksamheten Dalarna är en basenhet inom Division Medicinsk service. Vi är en länsövergripande organisation med verksamhet på lasaretten i Avesta, Falun, Ludvika och Mora samt dietistverksamhet i primärvården. Dietistverksamheten har en avdelningschef som även arbetar kliniskt som dietist.
Oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren hjälps vi åt för att du ska få en god introduktion och trivsel på arbetsplatsen. Tveka inte att skicka in din ansökan om du är redo för ett spännande arbete i vackra Dalarna. På ledig tid finns fantastiska möjligheter till friluftsliv, naturen är nära och skidåkning, vandring, cykling finns det obegränsat av! Även kulturella arrangemang finns det gott om, bl a tack vare levande folkmusiktradition, konst och konserter/festivaler.
Tjänsten innebär arbete i den specialiserade vården. Du har din bas i Mora men stöttar hela länet. Mora är det lilla sjukhuset att trivas på - här får du jobba brett tillsammans med hjälpsamma kollegor i ett gott arbetsklimat.
Du arbetar brett inom den specialiserade vården med nutritionsbehandling för patienter och närstående - individuellt och i grupp, på avdelning, mottagning och polikliniskt. Du jobbar både fysiskt på plats men träffar också våra patienter via telefon och digitala möten. Du får ett omväxlande arbete med varierade diagnoser. Du är också ett viktigt kunskapsstöd till övrig vårdpersonal.
Du kommer att ha två dietistkollegor på plats på lasarettet i Mora och du har även ett tätt samarbete med dina dietistkollegor på de andra lasaretten i Regionen och inom primärvården. Tillsammans stöttar vi varandra för att ge patienterna bästa möjliga behandling.
Vi söker dig som är ansvarstagande, samarbetsinriktad och nyfiken. Du trivs med variation och skapar goda relationer internt och externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är legitimerad dietist
Du har en god förmåga att skriva, förstå och dokumentera på svenska
Intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringstiden.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Åsa Kluck Jobbnummer
9569102