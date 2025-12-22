Dietist
Rehabiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vi söker vikarie för föräldraledig kollega under ett år. Är du redo att starta nytt jobb i början av nästa år, så är detta en chans för dig!
Rollen som dietist
Vi söker en legitimerad dietist till medicinområdet på rehabiliteringscentrum på länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Du får bidra med din kunskap för att hjälpa människor med nutritionsproblem kopplade till olika medicinska sjukdomar. Vi är sex dietister som delar på uppdraget och arbetar tätt tillsammans. Ditt huvuduppdrag blir inom diabetes och hematologi. Arbetet består främst av att ge individuellt anpassade kostråd på vårdavdelning, mottagning och digitalt, men även utbildningar och workshops för personal kan förekomma. Utvecklingsarbete är en viktig del av arbetet på rehabiliteringscentrum. Våra dietister har bland annat tagit fram filmer för personer med graviditetsdiabetes samt varit med och utvecklat behandlingsprogrammet "Bli vän med din mage - Stöd vid IBS" på den digitala plattformen Stöd & Behandling på 1177.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en klinik som levererar specialiserad rehabilitering över hela länet. Verksamheten är främst centrerad till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö samt på Värnamo sjukhus och som helhet har kliniken ca 300 medarbetare. Din placering blir på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är legitimerad dietist. Kanske är du nyutbildad och söker en tjänst där du får handledning och stöd av erfarna kollegor? Kanske har du jobbat några år och är sugen på ett nytt spännande uppdrag?
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du, liksom vi, värderar god kommunikation. Som grupp är vi lösningsfokuserade och väldigt trivsamma, så det tänker vi att du också är! Tjänsten passar dig som är stabil i dig själv, självgående och kan bibehålla fokus på rätt saker. Din insats är viktig för en god och patientsäker vård, därför ser vi att du är en noggrann och strukturerad person. Eftersom du delvis kommer att arbeta i team är det viktigt att du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för att planera, organisera och prioritera ditt arbete på effektivt sätt. Du har en helhetssyn där patienten och dess närstående är delaktiga, och i fokus för dina insatser. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
"Här får man möjlighet att lära sig hur mycket som helst. Ett kul, utvecklande och omväxlande jobb. Härliga kollegor och gemenskapen i dietistgruppen är förstaklass". /Dietist Charlotte
"Veckopendlingen till Jönköping har gett mig möjlighet att utforska en ny stad, hitta spännande fritidsintressen och bygga nya vänskaper. Att bo i en fin personalbostad mitt i stan och bara ett stenkast från jobbet, är en extra bonus som gör vardagen smidig och inspirerande". /Dietist Gabriella
Vi erbjuder ett vikariat med start 2026-02-16 eller enligt överenskommelse. Vikariatet är på heltid och sträcker sig fram till februari 2027.
Vi erbjuder ett viktigt och omväxlande arbete tillsammans med kompetenta, omtänksamma kollegor, ett mycket gott arbetsklimat och en bra arbetsmiljö i en välskött region med god ekonomi. Du har dietistkollegor nära tillhands och arbetar även en del tillsammans med övriga rehabiliteringsprofessioner, läkare och sjuksköterskor.
För att du ska få en bra start får du en anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter. Är du nyutbildad har du möjlighet att få en erfaren mentor som stöd. Regelbunden handledning erbjuds samtliga dietister av extern handledare. Rehabiliteringscentrum bedriver kontinuerlig verksamhetsutveckling och internutbildning, och goda möjligheter till kompetensutveckling finns. Om du har specifika önskemål om vidareutbildning så ta upp detta i din ansökan eller vid en eventuell anställningsintervju.
I regionen har vi möblerade och omöblerade lägenheter för vår personal att hyra.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef/dietist Anna Neymark Wolgast 0730-85 91 27 eller dietist Axelié Petersson tfn 010-24 262 93.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 december 2025. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län
