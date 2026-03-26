Diakon
2026-03-26
Borensbergs pastorat söker
100% tillsvidareanställning
Vi är ett landsbygdspastorat med Borensberg som tätort, vi har flera medeltida kyrkor. Vi är engagerade medlemmar och personal, ett rikt körliv och gudstjänstliv och god ekonomi. Vi vill bevara det goda och samtidigt utveckla, förnya och rusta inför framtiden.
Vi söker nu DIG, diakon som vill arbeta både i tätort och på landsbygden, och ser det som en möjlighet.
I Borensbergs pastorat värdesätter vi att du är närvarande och engagerad. Du behöver ha förmåga till att se i "helikopterperspektiv" och ha både församlings- och pastoratsfokus.
Du inser självklart att man som diakon ibland arbetar även kvällar och helger och ser kyrkan som en naturlig del av samhället. Du är öppen och samarbetsvillig och kan hantera församlingarnas olika traditioner och fromhetsuttryck.
Du ställer dig också helhjärtat bakom våra fokusområden för de närmaste åren:
Gränsöverskridande gemenskap
Våra ideella- värdefulla och kompetenta medskapare
Innovation förankrad i tradition
Vi vill att du som diakon
Kan arbeta i hela pastoratet tillsammans med din diakonkollega.
Kan skapa relation med både vuxna och barn.
Medverka vid gudstjänster och kan arbeta med anställda och ideella som en kreativ lagspelare.
Har möjlighet att ta emot personer med behov för samtal.
Kan bistå med ekonomisk hjälp.
Är på väg till att bli diakonvigd eller är diakonvigd enligt Svenska kyrkans ordning.
Innehar körkort B och har tillgång till bil.
Övriga önskvärda egenskaper och erfarenheter hos dig som diakon
Ansvara för mötesplatser och grupper.
Bred erfarenhet av samhällsfrågor.
Erfarenhet av krishantering i stora organisationer.
Du är stresstålig och klarar av att hålla "många bollar i luften".
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
Vi ser gärna att du har erfarenheter av projektledning.
I övrigt utgörs tjänsterna av sedvanliga diakonuppgifter. Tjänsten har sin primära placering i Borensberg.Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Borensbergs pastorat består av församlingarna Aska, Borensberg, Fornåsa, Godegård, Klockrike, Tjällmo och Västra Ny. Till största delen består pastoratet av landsbygden runt Motala och pastoratets största ort är Borensberg. Pastoratet har 12.200 invånare och cirka 70% är kyrkotillhöriga. Delar av pastoratet har en positiv befolkningsutveckling tack vare sin närhet till Linköping och Motala. Organisationen består av cirka 50 helårsanställda samt ett dussintal säsongsanställda. Det finns sju prästtjänster och två diakontjänst inom pastoratet i dagsläget. Pastoratet driver även en egen förskola.
Svenska kyrkan
Vi ser det som en självklarhet att du är medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans tro och kyrkans värderingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde
100% tillsvidareanställning med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Kontaktperson
Jonas Sellgren, biträdande kyrkoherde; 0141-20 33 14,jonas.sellgren@svenskakyrkan.se
Facklig kontaktperson
Vision, Marianne Karlsson, 0143-29859, marianne.karlsson2@svenskakyrkan.se
Kyrk-A, Henrik Brifors, henrik.brifors@kyrka.se
Ansökan
Skicka ditt CV, personligt brev och eventuella referenser till: borensberg.pastorat@svenskakyrkan.se
Vänligen ange "Diakon" i ämnesraden till din ansökan.
Vi tar endast emot ansökan per e-post.
Rekrytering sker löpande och vi tillämpar ett värdebaserat rekryteringssätt.
Varmt välkommen att söka och bli en del av Borensbergs pastorat!
Tillsammans är vi starkare, i Gud är vi ett! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borensbergs Pastorat
(org.nr 252004-7461), https://www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat
Svenska kyrkan, Borensbergs pastorat Jobbnummer
9819997