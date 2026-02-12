DHL Freight söker: Lastbilschaufför Dagtid
På DHL arbetar vi med att få våra kunders vardag att fungera. Som ett av de ledande företagen i världen inom logistik, ser vi till att våra kunder får leverans av varor och material. Utan transporter stannar samhället, vi har ett viktigt uppdrag - Förena människor, förbättra liv. Som medarbetare hos oss är du en viktig nyckelspelare.
För DHL Åkeri är Hägersten en viktig utgångspunkt för att kunna bedriva partitrafik i hela Sverige. Härifrån lotsas fjärrbilar runt hela Stockholm/Uppland och hjälper även andra bilar från angränsande linjer med inhämtningar och utkörningar. Vi söker en CE-chaufför för lotsning dagtid. Du är en driven och självgående medarbetare, men lika viktigt att vara en lagspelare. Teamet som du kommer tillhöra, består av positiva kollegor med högt engagemang som gillar ordning och reda.
Arbetsuppgifter och ansvar
Du får en utvecklande och spännande roll då du ansvarar för att lasta och lossa ditt ekipage hos olika kunder i Stockholm. Lastningarna och lossningar sker oftast med truck hos företag eller på terminaler.
Profil & Bakgrund
För att lyckas i det här jobbet behöver du vara lösningsfokuserad, engagerad och ha vana av att lotsa med lastbil och släp. Du innehar CE Behörighet, YKB, ADR samt gärna truckutbildning.
Nedan kännetecknar dig som person:
* Älskar utmaningar och inte vara rädd för att ta i
* Visar engagemang och uthållighet
* Är strukturerad och ordningsam
* Brinner för att kollegor och kunder är nöjda
* Kommunicerar väl och är tydligt
Tjänsten är en heltidstjänst med 100 % sysselsättningsgrad på dagtid, där vi tillämpar provanställning. Tjänsten är placerad i tjänsteställe.
Vad erbjuder vi dig?
Vi på DHL trivs och många av oss har jobbat här länge. Vi är ett företag som ser våra medarbetares utveckling och potential - vi vågar satsa på våra medarbetare! I det stora globala, och internationella bolaget som vi är, har vi en härlig teamkänsla med familjär stämning där vi respekterar varandra. Här finns mycket medarbetarengagemang samt humor och vi tycker om att fira våra framgångar. Vi är certifierade i Top Employer och Great Place to Work vilket innebär att vi är en arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss, vi arbetar ständigt med att utvecklas för att ligga i framkant, vilket uppmärksammas och ger resultat. Vi tar ansvar och blev bland annat utsedda till branschvinnare av Sustainable Brand Index B2B för tredje året i rad.
Vill du också vara med? Välkommen med din ansökan senast 2026-03-05, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor kontakta arbetsledare Yosef Alkilhi tel 070 - 3465138 eller Yosef.Alkilhi@DHL.com
Enligt EU-direktiv (2009/52/EG) måste vi som arbetsgivare kunna påvisa våra medarbetares rättighet att arbeta inom EU. Vid en anställning på DHL måste du därför kunna uppvisa din rätt att arbeta inom EU genom medborgarskap (exempelvis pass) eller i annat fall uppvisa ditt arbetstillstånd. Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra slutkandidater.
