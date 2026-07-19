DevOps-specialist
Avaron AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-07-19
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-19Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en miljö där två nationella studieadministrativa system förvaltas och vidareutvecklas löpande. Systemen används av i stort sett alla svenska lärosäten och stöttar både studenter och administratörer, vilket gör att stabil drift, hög kvalitet och kontinuerlig utveckling är avgörande.
Som DevOps-specialist blir du en viktig förstärkning i ett agilt team med stort eget ansvar. Du arbetar nära utveckling och drift för att effektivisera leveranser, stärka plattformen och bidra till ett modernt systemstöd med tydlig samhällsnytta. Det här är en roll för dig som vill kombinera teknikdjup med konkret påverkan i en komplex och modern miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och förbättrar CI/CD-flöden för stora Java-baserade system.
Du arbetar med scriptning och konfigurering i verktyg som Ansible och Terraform.
Du bygger, förvaltar och vidareutvecklar lösningar på containerplattformar, främst Kubernetes.
Du bidrar till drift, automation och förbättringsarbete i Linuxmiljöer.
Du samarbetar tätt med teamet i ett agilt arbetssätt och är med och driver tekniska förbättringar.
Du stöttar utvecklingen av en stabil och skalbar plattform för affärskritiska studieadministrativa tjänster.
KravGedigen erfarenhet av systemutveckling.
God erfarenhet av CI/CD i systemutveckling av stora system i Java.
God erfarenhet av scriptning och konfigurering i verktyg som Ansible och Terraform.
God erfarenhet av containerplattformar, primärt Kubernetes.
God erfarenhet av Linuxdrift.
God erfarenhet av teamarbete med agila metoder.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
MeriterandeErfarenhet av integrationslösningar och REST.
Erfarenhet av virtualiseringsplattformar som VMware, OpenStack eller Nutanix.
Erfarenhet av Helm.
Erfarenhet av ArgoCD.
Erfarenhet av Jenkins.
Erfarenhet av Maven eller Gradle.
Erfarenhet av IBM DB2.
Erfarenhet av Elastic.
Erfarenhet av Azure.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8090817-2106557". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Umeå Centralstation Vänthall (visa karta
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903 28 UMEÅ Jobbnummer
10006103