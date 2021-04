DevOps-ingenjör sökes till ledande företag inom fordonsindustrin - Framtiden i Sverige AB - Elkraftsjobb i Södertälje

Framtiden i Sverige AB / Elkraftsjobb / Södertälje2021-04-02DevOps-ingenjör sökes till ledande företag inom fordonsindustrin!Har du erfarenhet inom DevOps och vill arbeta med spännande projekt för ett ledande och framgångsrikt företag? Läs mer och sök tjänsten redan idag!2021-04-02I gruppen arbetar man med kundens servicesystem för att kunna utföra underhåll, felsökning, reparationer, ECU-uppdateringar och ombyggnationer på deras kunders fordon och motorer.Som Devops-ingenjör ingår du i ett team med systemägare, testledare, fälttestkoordinator och Configuration management (CM), där man ansvarar för:PlaneringTaktningKonfigureringReleaseUtveckla en ny generations bygg-pipelineUnderhålla befintliga pipelinesStötta i CM-arbetet.Främsta arbetsuppgifter på sikt är att:Migrera och omdesigna skript från Perforce till Gitlab och Jenkins till GitrunnerUnderhålla och förbättra bygg-, import- och konsistenskontroll-skript.Man kommer även jobba i tätt samarbete med Produktägare, arkitekter och UX.Vår kund en världsledande leverantör av transportlösningar. År 2018 levererade de 88 000 lastbilar, 8500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till sina kunder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige med filialer i Brasilien och IndienFör att passa i tjänsten som DevOps-ingenjör söker vi dig som är driven, framåt och har ett kvalitetstänk. Vi tror att du som söker den här tjänsten har ett intresse för industrier och vill arbeta med de senaste teknikerna. Du är en sann lagspelare och samarbetar därför bra med andra kollegor.Skallkrav:Svenska & Engelska i tal och skiftKunskap från skolan inom Java, Perl och Jenkins.Relevant utbildning, till exempel datateknik eller systemvetenskapMeriterande:Erfarenhet inom Gitlab, Gitrunner, Catalyst eller VMWareSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Omfattning: HeltidTjänstgöringsort: SödertäljeLön: Enligt överenskommelseTillträde: Enligt överenskommelseUrval och intervjuer sker löpande så ta chansen redan idag och skicka in din ansökan!Kontaktperson(er)Fernando CarrascoSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671179