DevOps Utvecklare / Lead
2025-08-08
Plats: Stockholm, Sverige (Sveavägen 63)
Typ: Heltid, tillsvidare (med initial provanställning). 4 dagar per vecka på kontoret. På Doktor.se omdefinierar vi det svenska sjukvårdssystemet genom att göra det mer tillgängligt, smidigt och effektivt - utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet. Vår unika hybridmodell, som kombinerar fysiska vårdcentraler med moderna digitala lösningar, har gjort oss till den största digitala vårdgivaren i Sverige, med miljontals konsultationer varje år. Vi är också stolta över att vara en av de mest populära arbetsgivarna inom vården.
Om rollen Som DevOps Utvecklare eller Lead på Doktor.Se kommer du ha stort ansvar för driften och säkerheten av våra tjänster. Inom vårt Tech-team tar alla stort eget ansvar och ägarskap över initiativ och sina ansvarsområden - som DevOps Utvecklare blir ditt främsta ansvar att bygga och säkra infrastrukturen samt stötta andra utvecklare med deras behov. Men du får även möjlighet att hjälpa till att påverka produkten, med produktutveckling och idéer.
Vad du kommer jobba med
Infrastruktur och säkerhet - Utveckla och förbättra våra mikro-tjänster i AWS samt se till att rätt monitorering och säkerhetsprinciper finns på plats.
Automatisering och verktyg - Förenkla och förbättra CI/CD-pipelines och processer med bland annat "infrastructure as code".
Utveckla nya tjänster - Stötta övriga utvecklare med backend tjänster och programmeringshjälp.
System-design och arkitektur Bidra till teamets design och arkitektoniska diskussioner och se till att vi utvecklar skalbara och flexibla tjänster med best practices och moderna tekniker.
Vad vi söker
Erfarenhet: ca 5 år eller mer som DevOps-Engineer, Infrastructure Engineer eller liknande roll inom framförallt AWS miljöer.
Molntjänster/Infrastruktur: Du behöver kunna AWS-tjänster och drifta dem med hjälp av Kubernetes/EKS, Docker, Terraform, CDK, Github Actions och GitOps.
Programmerings Språk: Du är bekväm med Python, Javascript/Typescript (Node.js) och är inte rädd för att lösa problem med några Bash-script.
Databaser/tjänster: Du har erfarenhet med databaser och kan SQL framförallt med PostgreSQL. Du borde ha bra koll på hur man bäst utnyttjar AWS tjänster och kan sätta upp tjänster så som Redis, SQS m.m.
Monitorering: Erfarenhet av att sätta upp och underhålla monitoreringstjänster så som Datadog.
Säkerhetstänk: Du tänker säkerhet först och har gedigen koll på hur man säkrar sin infrastruktur från olaga intrång.
Problemlösning: Förmåga att identifiera och lösa problem även om det utanför din komfortzon.
Ägandeskap: Stark laganda och ansvarstagande och vana att arbeta i agila miljöer.
Språk: Engelska är vårt huvudspråk inom tech, men kunskaper i svenska är en fördel.
Vad vi erbjuder
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Förmåner: 30 dagars semester, ITP1-pension, friskvårdsbidrag och personlig utbildningsbidrag.
Utveckling: Möjlighet att arbeta med meningsfulla projekt och stöd att växa professionellt.
Arbetsmiljö: Ett samarbetsinriktat team och ett modernt kontor på Sveavägen 63 i Stockholm.
Hybrid/Kontorspolicy: Vi jobbar fyra dagar per vecka från kontoret. Valfritt att arbeta hemifrån på fredagar. Gemensam frukost på måndagar!
Ansökningsprocess
Startdatum: Så snart som möjligt, med hänsyn till uppsägningstid.
Bakgrundskontroll: Vi ber om utdrag ur belastningsregistret och ID-kontroll vid rekrytering.
Konsulter/Rekryterare: Undanbedes vänligen
Var med och revolutionera vården!
Om du brinner för att utveckla teknik som hjälper människor och vill arbeta i en agil miljö med hög grad av självständighet, vill vi gärna höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), http://doktor.se Arbetsplats
Doktor.se Kontakt
Andrew Crookston andrew.crookston@doktor.se Jobbnummer
9450232