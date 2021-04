Devops Systemutvecklare - Castra Group AB - Datajobb i Örebro

Castra Group AB / Datajobb / Örebro2021-04-14Vi utmanar de traditionella konsultbolagen och vi kan med stolthet säga att Castra är konsultbranschens mest utvecklande arbetsplats där allt är möjligt. Känns det här som företaget för dig så läs gärna vidare.Är du eller någon du känner sugen på en ny utmaning? Castra är IT bolaget för dig som vill ta nästa steg. Hos oss får du både intressanta uppdrag, och stor möjlighet att påverka det som betyder mest för dig. Det kan vara arbetstid, arbetsuppgifter, lön, utbildning, delägarskap och mycket mer.RollenÄr du en erfaren systemutvecklare med erfarenhet av att jobba agilt tycker vi att du ska ta chansen att bli en del av vårt kompetenta utvecklarteam. Du kommer inga i ett av kunds agila team inom förvaltningsobjek person och intressent. Teamet ansvarar för hela systemutvecklingsprocessen, krav, utveckling, test och implementation. Du kommer främst att arbeta med systemutveckling, men kan även få hjälpa till med övriga uppgifter inom teamet.Castra har funnits länge på marknaden och har en stor bredd av kunder där vi möter olika tekniker och verksamheter. Om du dessutom värdesätter prestigelöshet och enkelhet i ditt arbete samtidigt som du har ett klappande entreprenörshjärta är Castra rätt ställe för dig.Vi söker dig som:Har universitets- eller högskoleexamen, YH-utbildning eller motsvarande erfarenhetErfarenhet av systemutveckling i i Microsoft .Net och Visual Studio med C#Erfarenhet av Angular och ReactErfarenhet av BlazerArbetar efter ständiga förbättringarFlera års erfarenhet av SQL-server, WCF och MVCHar arbetat med Microsoft Web APIKunskaper inom agil projektmetodik och/eller DevOpsGod förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenskaVi söker dig känner starkt för att arbeta som konsult, är en positiv, utåtriktad och drivande lagspelare som vill arbeta med människor, teknik och verksamhet.Varför ska du välja oss?Här tror vi på frihet, möjligheter och medbestämmande. - Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina intressen och prioriteringar i livet. - Att alla får vara med och forma och påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. -Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.Om CastraCastra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och industriteknik. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.Vår vision är att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Att vi blivit certifierade av Great Place to Work® tre år i rad är ett bevis på våra höga mål kring företagskultur. Våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.Företaget har kontor i Linköping, Norrköping, Örebro, Jönköping, Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se Har vi lyckats väcka din nyfikenhet? Sök direkt via länken eller kontakta Elia.frank@castra.se Tfn: 0793481746Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-14Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01Castra Group AB5691079