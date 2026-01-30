DevOps och DevSecOps-ingenjörer
Combitech AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
Combitech söker seniora DevOps och DevSecOps-ingenjör till vårt team i Stockholm. Vi erbjuder en spännande roll där du får möjlighet att arbeta som konsult hos någon av våra kunder inom bland annat försvarsindustrin. Du kommer jobba med de senaste teknologierna inom molntjänster och automatisering, främst AWS och Azure. Här får du chansen att växa och utvecklas tillsammans med oss, samtidigt som du bidrar till att forma framtidens säkra samhälle.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att:
* Automatisera och optimera utvecklings- och driftsprocesser - skapa effektiva flöden som förbättrar kvalitet, spårbarhet och leveranshastighet.
* Bygga och underhålla CI/CD-pipelines - med verktyg som GitHub Actions, GitLab CI, Circle CI, Azure Pipelines.
* Arbeta med containerisering och orkestrering - använda Kubernetes (EKS/GKE/AKS), Helm/Kustomize för att skapa skalbara och driftsäkra lösningar.
* Hantera infrastruktur som kod - med verktyg som Terraform, Pulumi och CloudFormation för att säkerställa stabil och säker drift.
* Säkerställa kvalitet och säkerhet - genom automatiska tester, kodgranskning, IAM-hantering och scanning av kod och containers.
* Jobba med monitorering och incidenthantering - med verktyg som Prometheus, Grafana och ELK-stack för att hålla systemen stabila.
* Integrera säkerhetslösningar, inklusive Vault eller molnbaserad secret-manager, SAST/DAST-pipeline, SBOM-generering och efterlevnadskontroller (SOC 2, ISO 27001)
* Samarbeta nära utvecklare, testare och driftsteam - för att skapa lösningar som är både skalbara och driftsäkra.
Vi söker dig som
* Har relevant utbildningsbakgrund : Ingenjörsutbildning eller annan teknisk utbildning inom mjukvara eller IT.
* Kan tekniker, verktyg och språk: Erfarenhet av CI/CD-verktyg som Azure DevOps, Jenkins, GitHub Actions eller Octopus Deploy samt containerisering med Docker och Kubernetes.
* Har erfarenhet av DevOps-arbete (minimum 5 år), arbete med molntjänster som AWS och Azure och gärna skriptning i Bash, PowerShell eller Python.
* Är analytisk och lösningsorienterad: Har förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter och driva förändring.
* Har god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga: Trivs med att arbeta i team och skapa effektiva flöden tillsammans med utvecklare och driftteam.
* Är flexibel och positiv inför förändring: Har en vilja att utvecklas och bidra till förbättringar i processer och arbetssätt.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: Therese Elwing, therese.elwing@combitech.com
