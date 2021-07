DevOps ingenjör till kund i Luleå - Poolia Sverige AB - Datajobb i Luleå

Poolia Sverige AB / Datajobb / Luleå2021-07-07Är du en engagerad medarbetare med erfarenhet inom DevOps? Vi söker nu en DevOps-ingenjör till vår kund i Luleå!Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start i slutet av juli och som sedan pågår fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning.2021-07-07Som DevOps ingenjör får du vara med och bygga om, utveckla, driftsätta och sköta om de tekniska lösningarna i nära samarbete med övrig driftspersonal. Du har både utveckling, drift- och underhållsuppdrag i forskningsdatacentret. Teknisk kontakt och samverkan med underleverantörer för installation i datacentret, mjukvaruutveckling för centrala leveransfunktioner ingår och även kundsupport internt och till universitet och företag. I din roll som DevOps ingenjör kommer fokus ligga på utveckling och drift av mjukvaruklustren.Datacenter består av 1000 tals servrar i ett antal moduler med Openstack, Kubernetes och HDFS kluster. Det mesta är Linux baserat och hårdvaran består av Dell servrar, Open Compute servrar och ett flertal GPU servrar.Dina arbetsuppgifter i huvudsakAnvända verktyg och processer för att driftsätta, köra och underhålla all mjukvara och utrustning i datacentret.Driftoptimera de tekniska systemen och ansvara för hög teknisk tillgänglighet på mjukvarutjänster, maskiner, service och underhåll.Planera, utföra och stödja underhållsarbete i datacentret samt genomföra felsökning djupt ner i systemen.Tillsammans med övrig personal utforma de tekniska lösningarna och planera inköp och installation.Rapportera driftdata, process och underhållsinformation till driftchefen och övrig personal.Genomföra support och service av datacentrets utrustning från elförsörjning till servermjukvara så att det fungerar.Utveckla mjukvara för tillgänglighet och användning av datacentret för kunder.Kundsupport både teknisk och administrativ.Miljö- och arbetsmiljökännedom för den löpande verksamheten.Vem är du?Vi söker dig som har:Yh-utbildning, högskoleing. eller Civ. Ing. inom datavetenskap, datalogi, nätverk eller IT drift.Erfarenhet av kvalificerat arbete som DevOps-ingenjör, IT-driftsingenjör eller- tekniker.Tidigare erfarenhet av IT verksamhet från forskning eller akademisk miljö är meriterande.Kunskap om Linux och programmering i Python, Javascript, Shell (bash). Samt erfarenhet av hypervisors (KVM, OpenStack), containers (Docker, Kubernetes), virtuella nätverk (SDN), firewalls (iptables), lastbalansering och replikering, databaser (relations, samt tidsserie), routingprotokoll (OSPF, BGP), cisco switchar och routrar, versionshanteringssystem (git)Några års relevant yrkeserfarenhet.Mycket god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på både engelska och svenska.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Därför söker vår kund dig som är nyfiken, resultatorienterad, handlings-kraftig problemlösare, strukturerad och noggrann. Vidare är du samarbets- och serviceinriktad och du tycker om att arbeta i en teknisk- och hög-kompetent miljö.Om verksamhetenIT-branschen är dynamisk och konstant föränderlig, det vet vi på Poolia IT. Därför värderar vi din kompetens och personliga egenskaper högt när vi anställer en konsult. Att få rätt person på rätt plats är vi specialister på och vi vet vikten av nytänkande inom IT-branschen för att kunna erbjuda lösningar som passar våra konsulter lika bra som våra kunder.Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-06Poolia Sverige AB5852903