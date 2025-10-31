DevOps Engineer
Vi söker en DevOps Engineer som vill arbeta med att vidareutveckla, optimera och driva moderna plattformar för integration, automatisering och kontinuerlig leverans.
I rollen blir du en nyckelperson i att säkerställa stabil drift, effektiva utvecklingsflöden och hög säkerhet i en miljö där DevOps är en central del av leveransen.
Om rollen
Som DevOps Engineer kommer du att arbeta brett med utveckling, drift, felsökning och förbättring av automatiserade processer och CI/CD-flöden.
Du kommer att bidra till att stärka leveransförmågan och skapa en mer pålitlig, säker och automatiserad infrastruktur genom moderna verktyg och arbetssätt.
Arbetet sker i nära samarbete med utvecklingsteam, arkitekter och driftorganisationer, med fokus på effektivitet, skalbarhet och transparens.
Exempel på ansvarsområden
Förvalta, optimera och vidareutveckla automatiserade flöden och processer.
Säkerställa stabil drift och hantera incidenter i container- och molnplattformar.
Utveckla och förbättra CI/CD-pipelines och releaseflöden.
Automatisera drift- och förvaltningsuppgifter med exempelvis Bash, Python eller Ansible.
Etablera säkerhetsrutiner i pipelines, inklusive certifikathantering och TLS.
Implementera och förvalta lösningar för övervakning, loggning och mätetal.
Dokumentera konfigurationer, rutiner och miljöer samt bidra till standardisering.
Samarbeta tvärfunktionellt för att driva DevOps-principer och effektivt nyttjande av resurser.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av DevOps och automatisering i komplexa IT-miljöer, gärna med bakgrund inom både utveckling och drift.
Du trivs i roller där du får förbättra arbetssätt, bygga stabila lösningar och bidra till en kultur av ständiga förbättringar.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av DevOps eller plattformsutveckling.
Erfarenhet av container- och molnbaserade miljöer (t.ex. Kubernetes, Docker, OpenShift).
Goda kunskaper inom CI/CD (t.ex. GitLab CI/CD, Jenkins, ArgoCD eller liknande).
Erfarenhet av Infrastructure-as-Code och automatisering (Helm, Ansible, Terraform, etc.).
God förståelse för Linux-baserade miljöer och databaser.
Kunskap inom säkerhet i DevOps-flöden och certifikathantering.
Erfarenhet av övervaknings- och loggverktyg (Prometheus, Grafana, ELK-stack, Loki eller liknande).
Du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som uppskattar samarbete, delning av kunskap och ett strukturerat arbetssätt.
Varför den här rollen?
Det här är en möjlighet att få arbeta i en modern teknikmiljö där DevOps är en självklar del av kulturen.
Du får vara med och driva förbättringar, påverka arkitektur och arbeta nära både utveckling och drift för att skapa stabila, säkra och automatiserade leveranser. Så ansöker du
