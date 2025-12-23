Destinationschef till First Camp
Vill du leda en destination där gästupplevelser, affärsutveckling och ledarskap går hand i hand?Hos First Camp får du möjlighet att kombinera affärsmässighet, service och ledarskap i en roll med stort ansvar och variation. Här får du driva, utveckla och påverka din destination - med fokus på resultat, gästnöjdhet och teamutveckling - i ett företag som ständigt växer och förändras.
Vilka är First Camp?
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi befinner oss i en stark tillväxtresa och har utvecklats från cirka 100 MSEK i omsättning 2016 till över 1 000 MSEK på bara några år - tack vare både expansion och förvärv.
Med över 2 500 medarbetare arbetar vi tillsammans mot en gemensam vision: att skapa världens ledande campingkedja och leverera minnesvärda upplevelser för våra gäster - varje dag.
Vad innebär rollen?
Som Destinationschef får du en roll med stort ansvar, variation och verklig påverkan.Du leder helheten på din destination - människor, drift och resultat - och är navet som får allt att fungera tillsammans. Rollen handlar lika mycket om att skapa ordning och struktur som att bygga engagemang, driva affär och utveckla både verksamheten och medarbetarna.
Du är närvarande i vardagen, ser detaljerna som gör skillnad och fattar beslut nära verksamheten. Samtidigt har du blicken framåt och arbetar långsiktigt för att stärka destinationens lönsamhet, gästupplevelse och teamkultur.
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda, rekrytera och utveckla medarbetare samt säkerställa bemanning, introduktion och en trygg arbetsmiljö.
Driva den dagliga driften effektivt och strukturerat, med fokus på kvalitet, service och gästupplevelse.
Ansvara för budget, KPI:er och resultat - inklusive försäljning mot både privat- och företagskunder.
Initiera och genomföra lokala aktiviteter och samarbeten som stärker intäkter, beläggning och gästvärde.
Arbeta med affärsutveckling, prissättning och paketering i samverkan med supportkontor och kollegor.
Vara synlig i verksamheten och coacha teamet i värdskap, bemötande och service - från första intryck till avresa.
Bidra till kedjans utveckling genom att dela erfarenheter, delta i konceptarbete och agera mentor vid behov.
Samarbeta med Regionchef och centrala funktioner för att säkra samsyn, struktur och resultat.
Rollen kräver närvaro, engagemang och ett tydligt ledarskap - men också nyfikenhet, initiativkraft och viljan att alltid hitta vägar framåt.
Vem söker vi?
Vi söker en driven och affärsorienterad ledare med ett genuint intresse för människor och service. Du trivs i en roll där du får kombinera strategi och drift, inspirera andra och skapa både resultat och trivsel.
Med tydlighet, engagemang och helhetsperspektiv leder du din destination mot gemensamma mål - och skapar en miljö där både gäster och medarbetare känner sig välkomna, sedda och stolta.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av ledarskap och personalansvar, gärna från besöksnäring, service, handel eller hotell.
God förståelse för ekonomi, affärsutveckling och försäljning.
Förmåga att driva förändring, utveckla team och skapa engagemang.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
God systemvana och förmåga att arbeta strukturerat även i ett högt tempo.
B-körkort.
Det är meriterande med erfarenhet av rekrytering, budgetarbete, B2B-försäljning, lokala affärssamarbeten samt kompetens inom fastighetsunderhåll och/eller vaktmästeri.
Som person är du en närvarande och trygg ledare med förmåga att fatta beslut nära verksamheten. Du ser möjligheter där andra ser hinder, skapar tydlighet och energi i teamet och driver förbättringar som gör skillnad för både gäster och medarbetare.
Framför allt har du ett genuint engagemang för människor - och drivs av att bygga en kultur där ansvar, stolthet och arbetsglädje går hand i hand.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara en del av ett ambitiöst företag med både hjärta och framåtanda. Rollen ger dig möjlighet att påverka, utvecklas och växa - samtidigt som du får arbeta nära både människor och verksamhet.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning och omfattas av kollektivavtal. Lön enligt överenskommelse. Arbetet innefattar viss kvälls- och helgtjänstgöring samt delad beredskap.
