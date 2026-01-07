Design Engineer's till ateljé Lyktan
2026-01-07
Vill du vara med och utveckla belysningslösningar där teknik, form och kundens önskemål möts? På ateljé Lyktan får du arbeta i en innovativ miljö där din kompetens som konstruktör spelar en nyckelroll i hur våra produkter tar form - från ritbordet till färdig installation. Vi söker nu en Design Engineer inom kundanpassning och en Design Engineer inom nyutveckling.
Som Design Engineer inom kundanpassning arbetar du främst med kundanpassningar av befintliga produkter - ett arbete där du både självständigt och tillsammans med andra tar fram tekniskt genomtänkta lösningar. Du har en viktig roll i att förstå och omsätta kundens önskemål, ofta i nära dialog med våra säljare och kunder.
Som Design Engineer inom nyutveckling arbetar du främst med projekt som sträcker sig över längre tidsperioder där du är med och driver hela produktframtagningsprocessen från koncept till lansering av färdig produkt.
Som Design Engineer konstruerar du och anpassar du produkter i 3D CAD samt ansvarar för att ta fram förändringar, ritningar och teknisk dokumentation som ligger till grund för tillverkning. Arbetet kräver en god förmåga att analysera förutsättningar, hitta lösningar och leverera enligt satta krav och tidsramar.
Din vardag präglas av samarbete såväl inom som utanför avdelningen - med exempelvis säljare, produktchefer, inköp och produktion - där en lyhörd och lösningsorienterad inställning är avgörande för att lyckas i rollen.
Du är en viktig länk i att säkerställa att våra lösningar uppfyller kundens behov och håller hög teknisk kvalitet samt följer våra krav på säkerhet och funktion.
För att trivas i rollen har du en eftergymnasial utbildning inom konstruktion, eller utbildning kombinerad med erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga. Du har vana av att arbeta i ett 3D CAD-program, exempelvis Inventor, Creo, Catia eller SolidWorks. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Du har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i olika tekniska system och verktyg - något som är en naturlig del av din vardag. Erfarenhet av att arbeta i miljöer med PDM-system (Product Data Management) är meriterande, men inget krav.
För rollen som Design Engineer inom kundanpassning är det positivt om du har grundläggande kunskaper inom konstruktion, materialval eller ellära, men viktigast för oss är hur du tar dig an ditt arbete och dina kollegor.
För rollen som Design Engineer inom nyutveckling bör du ha minst 5 års erfarenhet av konstruktionsarbete gärna inom produktframtagning. Erfarenhet av gjutningar, profil- och materialkunskap är mycket meriterande.
Vi söker dig som är noggrann, systematisk och pålitlig - men också prestigelös och samarbetsvillig. Du har en nyfiken inställning, är öppen för att lära nytt och delar gärna med dig av din kunskap. Vi tror att du trivs i en miljö där det är högt i tak och där vi löser saker tillsammans.
Din ansökan
Vi har valt att ta bort det personliga brevet. Istället får du svara på ett par urvalsfrågor som hjälper oss att lära känna dig och din kompetens bättre. Här anger du även i vilken av rollerna du är intresserad av.
ateljé Lyktan är ett väletablerat belysningsföretag med en lång tradition av att utveckla, tillverka och sälja belysningsarmaturer för både inom- och utomhusbruk. Vi kombinerar skandinavisk design med hög kvalitet och riktar oss till både medvetna konsumenter och offentliga miljöer.
Vår vision är att vara det självklara valet för våra kunder och samarbetspartners genom att erbjuda innovativa lösningar och enastående design. Genom att lyssna på våra kunders behov och hålla oss uppdaterade om marknadens krav säkerställer vi att våra produkter och tjänster möter förväntningarna redan från början av utvecklingsprocessen.
Vi arbetar ständigt med den senaste tekniken och fokuserar på energieffektiva lösningar som inte bara skapar mervärde för våra kunder, utan också bidrar till en mer hållbar framtid. Ersättning
Arbetsgivare Ateljé Lyktan AB
