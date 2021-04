Design Engineer / Konstruktör till Väderstad - Väderstad AB - Maskiningenjörsjobb i Linköping

Väderstad AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping2021-04-06Lantbrukare har världens viktigaste jobb, att producera mat åt jordens befolkning. Genom att utveckla maskiner och metoder i världsklass effektiviserar vi på Väderstad AB deras arbete och bidrar till förbättrade resultat.Detta märks i vårt eget växthus - vår produktutvecklingsavdelning. Här finns all den näring som behövs för att blomma ut i effektivare odlingsmetoder och nya innovativa koncept.Vill du vara med och skapa maskiner gjorda för att förse världens befolkning med livsmedel?Som Design Engineer/ Konstruktör hos oss kommer du nära såväl kund som produkt, och arbetar både med nyutveckling och förbättringar av befintliga produkter. Vi söker dig som gärna vill följa din konstruktion via prototypverkstaden, vår högteknologiska produktionsanläggning och vidare till praktisk utvärdering i närområdet eller på plats hos kund.På Väderstad kommer du snabbt märka att vi är ett internationellt, men också jordnära företag. Du blir en del av ett team, där fokus ligger på mekanisk konstruktion med en spännvidd från tyngre svetsade konstruktioner till ren finmekanik. Har du dessutom kunskaper inom hydraulik eller el ser vi det som ett plus. Tillsammans är vi tekniskt ansvariga för hela produkten och dess teknikområden, vilket ger dig möjlighet att påverka vilka områden just du vill utvecklas inom.Det kan finnas en matchning mellan Väderstad och dig, om...Du har en utbildning på högskolenivå inom maskinteknik eller tillgodosett dig motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Vi söker dig som har arbetat några år med mekanisk konstruktion och produktutveckling. Du skriver och talar svenska samt engelska.I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du är en stjärna på problemlösning, där du snabbt in ny kunskap och använder din erfarenhet på ett flexibelt sätt. Att samarbeta med dela ansvar med andra är något du uppskattar, samtidigt som du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer. Att anpassa sig är inte en utmaning för dig. Väderstad präglas av innovation, där vi tror att ditt initiativtagande kommer väl till pass. Du gillar nämligen att driva initiativ och söker upp nya utmaningar inom ramen för arbetet. Däremot ser vi att din självinsikt väger tungt, och att du är en person som drar lärdom av erfarenheter och feedback från din omgivning. Sist men inte minst, är du medveten om dina styrkor och svagheter och tillåter dig själv att vända dig till andra när det behövs. Tillsammans får ni jobbet gjort!Intresserad? Vi ser framemot din ansökan. Vänligen inkludera CV och personligt brev i din ansökan och notera att ansökningar via mail inte tas emot. Urval gås igenom löpande och vi ber dig därför att inte vänta med att skicka in din ansökan.För frågor gällande rollen kontakta Design Manager, Planters Tommy Bogren på 0142-81308. För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Talent Acquisition Specialist, Sofia Bäckhed på 0142-810 79Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Väderstad AB5674347