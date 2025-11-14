Demenssjuksköterska Hemsjukvården
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Hemsjukvården i Ljungby Kommun är framtidens arbetsplats där morgondagens vård och omsorg formas. Vi är ett härligt gäng som brinner för att utveckla vården tillsammans för våra patienter. Under hösten 2025 har vi startat upp ett långsiktigt arbete som vi benämner Hemsjukvården 2.0. Välkommen till hemsjukvården i Ljungby!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som demenssjuksköterska har du ett övergripande ansvar som internt kunskapsstöd inom demens, främst till sjuksköterskor men även till professioner inom kommunal verksamhet som jobbar med demenssjukdom.
Du är representant i olika nätverk inom demens och samarbetar både med kommun och regionanställda. Du leder även olika forum med demensinriktning och jobbar kontinuerligt med anhörigstöd, individuellt och i grupp.
Du har både en arbetsledande och handledande roll med syfte att skapa ett team som kan erbjuda patienter/omsorgstagare en patientsäker och personcentrerad vård med upplevd livskvalitet.
Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling och kvalitetsförbättringar där vi gärna ser att du bidrar med dina erfarenheter och kompetenser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad distriktsköterska eller har annan likvärdig specialistkompetens. Du ska ha en stark vilja att bidra med din kompetens och engagemang för att utveckla området demens. Utbildning och erfarenhet inom demensvård är meriterande.
Du är en drivande och lösningsfokuserad person som är van vid att prioritera dina arbetsuppgifter. Respekt och engagemang, utifrån nytänkande, genomsyrar din personlighet. För dig är det viktigt med samarbete och att kunna bidra till och uppleva arbetsglädje.
Du ska ha god datorvana och B körkort är ett krav.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
