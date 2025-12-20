Deltidstjänst som klättertränare
2025-12-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Urban Boulders driver en modern klätteranläggning i centrala Linköping. Vi tycker det är viktigt att skapa ett öppet och inspirerande klimat med trevlig gemenskap för våra medlemmar och besökare. En del av detta arbete innebär att vi behöver erbjuda intressanta kurser för de som vill utveckla sin teknik eller på annat sätt utveckla sin klättring.
Vi söker därför talangfulla tränare med fallenhet att på ett pedagogiskt och inspirerande sätt lära ut klätterteknik för både barn-, ungdoms- och vuxengrupper. Det är viktigt att man som tränare ser hela gruppens behov och ger alla samma möjlighet att utvecklas.
Om du är den vi söker är det en fantastisk möjlighet att jobba på en inspirerande arbetsplats!Publiceringsdatum2025-12-20Kvalifikationer
Du har regelbundet klättrat bouldering minst tre år
Du har minst en avslutad gymnasieutbildning
Du är flytande i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta på kommersiellt klättergym
Du har erfarenhet av att hålla i klätterträning för både barn, ungdomar och vuxna
Vi erbjuder:
På Urban Boulders erbjuder vi en härlig gemenskap och att få vara en del av en spännande och unik arbetsplats. Hos oss finns det potential att utvecklas som tränare, arbeta med andra roliga uppgifter samt vara en del av teamet.Så ansöker du
Låter det intressant? Vänligen bifoga personligt brev och CV med din ansökan.
Om du inte söker själv men vet någon som skulle passa - tipsa gärna vidare!
Vi kommer löpande kalla till intervjuer, så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: jobb@urbanboulders.se
(org.nr 559489-8545) Jobbnummer
9658183