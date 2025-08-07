Deltidsjobb som städare i Västerås
2025-08-07
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får jobba självständigt och bidra till en ren och trivsam miljö? Vi söker en noggrann och pålitlig städare till ett fräscht kontor och lager i Västerås.
Perfekt för dig som studerar, jobbar deltid eller vill ha ett extra jobb med fasta rutiner.
Vad går jobbet ut på?
Du ser till att lokalerna hålls rena, snygga och välkomnande - både för personal och besökare.
Exempel på arbetsuppgifter:
Städning av kontor, kök, lager och toaletter
Tömning av papperskorgar och återvinning
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Dammsugning, moppning och allmän städning
Vem söker vi?
Du gillar att ta ansvar, jobbar noggrant och trivs när det är ordning och reda. Har du städvana är det ett plus, men inte ett måste.
Vi ser gärna att du:
Är självgående och punktlig
Har god fysik (viss tyngre hantering kan förekomma)
Förstår och pratar svenska
Är positiv och gillar att se resultatet av ditt arbetePubliceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Plats: Västerås
Omfattning: Deltid, flexibla tider (morgon eller kväll)
Start: Snarast - vi anpassar oss efter dig
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hoss oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst till enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9449109