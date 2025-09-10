Deltidsarbete som Copywriter hos Bauer Watertechnology Systems AB!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Karlstad Visa alla marknadsföringsjobb i Karlstad
2025-09-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill vara en stor bidragande faktor till att lyfta vår kunds varumärke, produkter och tjänster till nya nivåer. Här får du chansen att kombinera din passion för att skriva med konkret affärsnytta - samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid genom smarta vattenlösningar! Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
På Bauer Watertechnology Systems AB utvecklas lösningar som bidrar till bättre vattenkvalitet, energieffektivitet och hållbarhet. Med denna unika teknik kommer du att få vara med och forma både varumärke och upplevelse genom att följa kundernas resa och förmedla vidare deras erfarenheter och utfall. Arbetet innebär bland annat att intervjua privatpersoner och därefter skriva säljande texter baserade på deras berättelser. Du kommer ha möjligheten att kombinera strategiskt tänkande med kreativt skrivande där ditt huvudfokus är att skapa informativa, inspirerande och målgruppsanpassade texter.
Anställningen är ett konsultuppdrag på deltid genom oss på Academic Work. Med huvudkontor i Karlstad är lokal närvaro en fördel, men inget krav. Arbetet kan utföras på distans och du kan till stor del förlägga arbetstiden enligt dina egna önskemål.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
• Intervjua privatpersoner och förmedla deras berättelser
• Sammanställa och skriva säljande texter
• Vara delaktig i marknadsföringsarbetet
VI SÖKER DIG SOM
• Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%
• Kan uppvisa flerårig erfarenhet av att skriva säljande texter
• Har ett tekniskt intresse
• Kan kommunicera obehindrat på svenska, i såväl tal som skrift
• Trivs med att arbeta självständigt och känner dig trygg i ditt skriftliga utförande
• Har tillgång till en dator som du kan använda som arbetsutrustning
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet av copywriting
• Arbetat på en reklambyrå
• Erfarenhet av grafiskt arbete
• Använt dig av Wordpress sen tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
De erbjuder vattenbehandlingssystem som rengör befintliga rörsystem, där skapas det förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem, med ett minimalt underhållsbehov. Fungerar utmärkt för dricksvatten-, varmvatten-, värme-, ventilations- och kylsystem samt industriella vattensystem.
Med många års erfarenhet av samarbete med industrier, fastighetsinvesterare, ingenjörer, anläggningschefer och tekniker har de bevisat att det går att skapa system som är pålitliga, energieffektiva och kostnadsbesparande med mindre drifts-, underhålls- och energikostnader. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114420". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9501959