Delsjömotet

B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-01-05


Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha service känsla och tycka om att ha kul.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Via e-post
E-post: delsjonrekrytering@outlook.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
B.King Group AB (org.nr 556643-3651)
J A Fagerbergs Väg 6 (visa karta)
434 32  GÖTEBORG

Arbetsplats
Burger King

Kontakt
Saga Vedung
delsjonrekrytering@outlook.com
0736509599

Jobbnummer
9669936

