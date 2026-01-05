Delsjömotet
2026-01-05
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha service känsla och tycka om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: delsjonrekrytering@outlook.com
delsjonrekrytering@outlook.com
9669936