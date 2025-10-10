Delprojektledare inom IT
2025-10-10
Delprojektledare inom IT - Integration och Masterdata
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren delprojektledare inom IT för ett uppdrag med fokus på integrationer, informationsflöden och etablering av en masterdataplattform. Rollen innebär att driva och samordna flera arbetsströmmar samt säkerställa att tekniska lösningar följer fastställda arkitekturprinciper och stödjer verksamhetens mål.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera delprojekt inom IT med fokus på systemintegration och datakvalitet.
Säkerställa effektiva informationsflöden mellan system och verksamhet.
Delta i design och implementering av masterdataplattform.
Arbeta nära arkitekter, utvecklare och verksamhetsrepresentanter för att skapa hållbara lösningar.
Rapportera status, risker och beroenden till projektledning och styrgrupp.Kvalifikationer
Erfarenhet av införande av Dynamics CRM inom offentlig verksamhet.
Flerårig erfarenhet av att leda IT-projekt med många intressenter.
Erfarenhet av projekt inom affärssystem och integrationslösningar.
Strukturerad och kommunikativ arbetsstil.
Förmåga att arbeta självständigt i komplexa miljöer.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med masterdata.
Kunskap om Microsofts teknikstack, särskilt Azure.
Start: Omgående
Längd: Till 2026-12-31
Plats: Göteborg (hybrid eller enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 08 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9550927