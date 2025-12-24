Delprojektledare Inköp
Professional Galaxy AB / Civilingenjörsjobb / Karlskoga Visa alla civilingenjörsjobb i Karlskoga
2025-12-24
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Karlskoga
, Örebro
, Arboga
, Ludvika
, Finspång
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Delprojektledare Inköp på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en senior Delprojektledare inom inköp till ett konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. I denna roll blir du en nyckelperson i arbetet med att driva och koordinera inköpsaktiviteter som säkerställer effektiv materialförsörjning och bidrar till framgångsrika leveransprojekt.
Uppdraget passar dig som har lång erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och projektledning, och som vill bidra i en tekniskt avancerad miljö där struktur, affärsmässighet och samarbete är avgörande för framgång.
Om uppdragetSom Delprojektledare Inköp ansvarar du för en specifik produktkategori och leder flera projekt kopplade till materialförsörjning. Du fungerar som en stödfunktion till linjeverksamheten och har ett helhetsansvar för att inköpsstrategier och kommersiella beslut genomförs effektivt och i linje med verksamhetens mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Koordinera, leda och följa upp inköpsaktiviteter för tilldelade projekt
Analysera tekniska och kommersiella villkor samt bidra till inköpsstrategin för respektive projekt
Utvärdera och utveckla leverantörsbasen för att säkerställa konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet
Leda och delta i tvärfunktionella team med fokus på effektivisering, materialsäkring och kostnadsbesparingar
Säkerställa att gällande inköpspolicy, processer och rutiner följs
Representera inköpsfunktionen i affärsområdenas projekt och program, med ansvar för rapportering, budget och uppföljning
Bidra till utvecklingen av förbättrade inköpsprocesser och metoder
Rollen innebär omfattande samarbete med kollegor internt samt kontakter med leverantörer och partners, både i Sverige och internationellt. Resor kan förekomma i samband med leverantörsbesök och kontraktsförhandlingar.
KravprofilFör att lyckas i rollen söker vi dig som har:
Minst 8 års erfarenhet av strategiskt inköp och projektledning
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa inköpsprojekt från start till mål
Stark kommersiell förståelse och erfarenhet av förhandling, leverantörsutvärdering och avtalsarbete
Förmåga att arbeta i tvärfunktionella team och bygga långsiktiga samarbeten
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God kommunikationsförmåga och vana att arbeta i en internationell miljö
Utbildning:Högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi, eller motsvarande erforderlig erfarenhet.
Säkerhetsprövning: Krävs enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser innan startVill du bidra till att utveckla och effektivisera inköpsprocesserna inom försvarsindustrin?Skicka in din intresseanmälan redan idag - urval sker löpande. Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragsperiod: 1 februari 2026 till ÖppetUppdragslängd: 6 månaderMöjlighet till förlängning: Ja
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6981542-1767106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Karlskoga lasarett (visa karta
)
691 44 KARLSKOGA Jobbnummer
9663685