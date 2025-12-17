Delprojektledare inköp
2025-12-17
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Arbetet omfattar att vara projektledare för en produktkategori och därmed koordinera, leda och följa upp inköpsaktiviteter för att maximera nyttan i våra leveransprojekt. Du leder flera projekt kopplade till materialförsörjningen samt fungerar som en stödfunktion till linjeverksamheten inom inköpsavdelningen.
Du kommer att analysera tekniska och kommersiella villkor samt arbeta vidare med inköpsstrategin för respektive projekt. Du stödjer affärsområdenas projekt och program med kommersiellt ansvar och utvärderar kontinuerligt marknadens konkurrenskraft för den nuvarande leverantörsportföljen.
Rollen innebär också att leda och delta i tvärfunktionella team med fokus på effektivisering, materialsäkring och kostnadsbesparingar samt att försäkra att Saabs inköpsstrategi, inköpspolicy och rutiner är uppfyllda.
I rollen som projektledare inom inköp kommer du att ha stort rapporteringsansvar samt många kontaktytor. Både internt inom företaget med olika avdelningar och team, samt externt med leverantörer, partners och andra affärskontakter. Tjänsten kan innebära resor både inom Sverige och internationellt, för att exempelvis träffa leverantörer, optimera materialflöden samt förhandla kontrakt. Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Du är en initiativrik och resultatorienterad person som har god kunskap inom projektledning och inköp samt gillar att arbeta i teamformat. Du har lätt för att samarbeta med andra, oavsett deras funktion eller roll inom organisationen. Eftersom tjänsten innebär många gränsytor inom organisationen, är det viktigt att du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är tydliga för alla inblandade. Du är strukturerad och noggrann samt trivs med arbete i högre tempo.
Vi söker dig som har en teknisk eller ekonomisk utbildning på högskolenivå, eller en motsvarande dokumenterad utbildning, med flera års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete och projektledning. Din bakgrund bör omfatta kunskaper inom inköpsstrategier, förhandlingsmetoder och leverantörsrelationer. Vi värdesätter också erfarenhet av att leda projekt från start till mål, med ansvar för både tidsplan och budget.
Om du har arbetat med att analysera marknader och implementera effektiva inköpsprocesser tidigare, är det ett plus. Din förmåga att hantera komplexa inköpsprojekt och att samarbeta med både interna och externa intressenter är avgörande för att lyckas i denna roll.
Vi ser gärna att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev. Berätta i din ansökan varför du skulle vara en perfekt match för vårt team. Dela med dig av dina erfarenheter och ambitioner - vi ser fram emot att höra från dig och lära känna dig bättre!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
