Delprojektledare - Tekniska Lokaler
2025-08-27
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 10+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning
För att passa för uppdraget innebär det att konsulten ska ha mycket god administrativ förmåga samt förståelse för tekniska installationer (UPS-, reservkrafts- och kylsystem) och lokaler för 24/7 kritiska arbetsmiljöer. Arbetsuppgifterna kommer vara både praktiska och administrativa.
För att trivas i rollen tror vi att du som person har ett driv som innebär att du sätter igång aktiviteter, uppnår resultat och har mod att hålla i och stå upp för ditt arbete. Du har förmåga att skapa goda relationer och samarbeten och gör det genom att skapa engagemang, delaktighet och samsyn. Vidare har du ett helhetsperspektiv där du ser sakers långsiktiga betydelse och kan väga samman information och göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Du förstår hur olika delar i ett projekt och en verksamhet hänger samman och arbetar för gemensamma metoder och arbetssätt. Sist men inte minst är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kan göra svåra samband lättförståeliga.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Operativt ansvarig för ditt delprojekts tidplan, budget och resultat
Leda delprojekt Tekniska lokaler
Planera och leda arbetet med logistik och flyttar av tekniska lokaler samt kringliggande funktioner med parallelldriftsfunktioner 24/7.
Dokumentera tagna beslut samt åtgärder för leveranser och utfall.
Prioritera och fatta beslut, samt leda arbetet mot planerade beställningar, leveranser och installationer
Ansvarig för granskning av projekteringsunderlag, skisser och ritningar för det som påverkar Tekniska lokaler samt kringliggande funktioner, samt återkoppling med eventuella kommentarer till projektets projekteringsteam för tekniska lokaler.
Planera, följa upp och rapportera projekts progress till Projektledare Tekniksamordning
Planera, följa upp och samverka med delprojektledare IT/NÄT
Delaktig i veckovisa projektgruppsmöten samt i dessa möten ansvara för att redovisa status för ditt delprojekt
Samverkan och dialog med verksamheten samt kravställare för att identifiera behov och krav samt återkoppla beslut och framfart i projektet.
Säkerställ att de krav som kommer från Svenska kraftnäts kravställare och sakkunniga efterlevs och uppfylls
Koordinera verksamhetskrav med övriga tekniska principer samt med delprojekt Gestaltning och Fysisk säkerhet.
Hantera risker i projekt enligt Svenska kraftnäts rutiner
Framtagning av upphandlingsunderlag enligt LOU, LUF och LUFS.
Bistå upphandlingsenhet med kunskap och utvärdering av anbud.
Äska, upphandla och säkerställ resursbehov för genomförande inom delprojekt Tekniska lokaler.
Delaktig i slutbesiktning för tekniska lokaler samt kringliggande funktioner.
Ansvarig för sammanställning av slutrapport för Delprojekt Tekniska lokaler
Ansvarig för överlämning till drift/linje för funktionen Tekniska lokaler
KRAV
1. Som lägst utbildning, gymnasiekompetens med teknisk inriktning.
2. Minst 10 års förvärvad och dokumenterad kunskap av projektledning inom flytt och logistik, bygg och/eller teknisk verksamhet. (ej IT-projektledning)
3. Minst 6 års arbetslivserfarenhet av komplexa tekniska miljöer och störningskänslig verksamhet som bedrivs 24/7
4. Minst 5 års erfarenhet av komplexa tekniska systemlösningar
MERIT
1. Certifikat CCNA
2. Erfarenhet av framtagning i minst 1 projekt kopplat till Tekniska Lokaler-projektering av underlag för upphandlingar enligt LOU eller LUF eller LUFS. .
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
