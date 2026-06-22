Delikatessmedarbetare
Matmarknaden Linero Torg AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-06-22
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Vi söker dig som gillar att jobba självständigt, trivs med tidiga morgnar och drivs av att vara med och utveckla dig själv och verksamheten.
Vi söker alltså dig som vill vara med och utveckla vår delikatessavdelning och catering.
I arbetsuppgifterna ingår viss matlagning, göra sallader, smörgåstårtor och baguetter, bake-off, egenkontroll, städ och övriga arbetsuppgifter som ingår i en delikatessavdelning.
Ingen försäljning över disk.
Du ska vara självgående, initiativrik, matintresserad, serviceinriktad och drivas av kundvård och försäljning.
God samarbetsförmåga är avgörande.
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd någon gång mellan 6:00 och ca 19:00, fler tidiga morgnar än kvällar. Tjänsten innebär arbetstid även på helger.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ICAs system är meriterande.
Utbildning är meriterande men inte ett krav.
Intervjuer sker löpande.
Vi tar inte emot frågor på telefon utan bara på mail mans.weman@supermarket.ica.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: mans.weman@supermarket.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delikatess". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden Linero Torg AB
(org.nr 556960-2393)
Emblas Gata 23 (visa karta
)
224 76 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ICA Supermarket Linero Torg Kontakt
Måns Weman mans.weman@supermarket.ica.se Jobbnummer
9973969