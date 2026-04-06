Delikatessmedarbetare
Matmarknaden Linero Torg AB / Kockjobb / Lund
2026-04-06
Nu söker vi dig som är vill vara med och utveckla vår delikatessavdelning och catering.
I arbetsuppgifterna ingår viss matlagning, göra sallader, smörgåstårtor och baguetter, bake-off, egenkontroll, städ och övriga arbetsuppgifter som ingår i en delikatessavdelning.
Ingen försäljning över disk.
Du ska vara självgående, initiativrik, matintresserad, serviceinriktad och drivas av kundvård och försäljning.
God samarbetsförmåga är avgörande.
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd någon gång mellan 6:00 och 22:15, fler tidiga morgnar än kvällar. Tjänsten innebär arbetstid även på helger.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ICAs system är meriterande.
Utbildning är meriterande men inte ett krav.
Intervjuer sker löpande.
Vi tar inte emot frågor på telefon utan bara på mail mans.weman@supermarket.ica.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: mans.weman@supermarket.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delikatess". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden Linero Torg AB
(org.nr 556960-2393)
Emblas Gata 23 (visa karta
)
224 76 LUND Arbetsplats
ICA Supermarket Linero Torg Kontakt
Måns Weman mans.weman@supermarket.ica.se Jobbnummer
9838371