Delförvaltningsledare IT
2025-12-05
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i samhället samtidigt som du får utvecklas i din karriär? Hos oss får du stora möjligheter att påverka vårt och ditt arbete, allt för att vi ska kunna leverera säkra och kvalitativa lösningar till vår kärnverksamhet. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar deras vardag. Vi försöker att använda nya tekniker där det går men vi jobbar även mycket med förvaltning av våra befintliga lösningar.
Rollen innebär att styra förvaltningsprodukten så att den uppfyller verksamheten och användarnas behov, planera den IT-nära operativa förvaltningen (ändringshantering, daglig drift och användarstöd), samverka med leverantörer samt prioritera det operativa arbetet inom ramen för objektplanen.
Inom Sysselsättning ingår bland annat arbetsdrift, annan strukturerad verksamhet och klientens digitalisering.Kvalifikationer
Du är mål- och resultatinriktad och driver arbetet mot tydliga mål. Samarbetar väl med andra men tar också ansvar och arbetar självständigt när det behövs. Visar flexibilitet i förändrade situationer och tar initiativ för att skapa framdrift och hitta lösningar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen alternativ yrkesutbildning inom relevant ämnesområde, såsom systemvetare, dataingenjör, högskoleingenjör, civilingenjör eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig erfarenhet i att arbetsleda inom IT
* Erfarenhet som uppdragsledare, projektledare och/eller förvaltningsledare
* Kunskap inom förvaltningsledning
* Goda kunskaper inom supportprocesser
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet inom systemutveckling
* Erfarenhet inom IT infrastruktur
* Erfarenhet inom upphandling av standardsystem
* Erfarenhet av att jobba inom en myndighet
* Kunskap inom Azure Devops
* Kunskap om agilt arbete
* Goda kunskaper inom processutveckling
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
