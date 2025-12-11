Deichmann i Charlottenberg söker butikschef!
2025-12-11
Är du Deichmanns nya butikschef?
Älskar du försäljning, vill arbeta som butikschef på en plats där det hela tiden är full fart, stor omväxling i arbetet och höga krav på självständighet? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu en serviceorienterad, engagerad, säljande och självständig butikschef med start så snart som möjligt till vår butik i Charlottenberg.
Om jobbet
Som butikschef deltar du i det dagliga butiksarbetet och är en del av teamet. Butikschefer hos Deichmann arbetar både kvällstid och varannan helg, då rollen innebär att du arbetar aktivt ute i butiken tillsammans med dina medarbetare och du strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar. Samtidigt är du ett förtroendeingivande föredöme som ser helheten, motiverar och tydliggör genom fokus på försäljnings- och kostnadsmål, kundservice, och medarbetarnas trivsel i butiken. Du är villig att ta ett stort ansvar och har förmågan att hantera en tidvis händelserik vardag där du bör ha en god simultankapacitet för att kunna hantera allt som händer. Du har erfarenhet från detaljhandeln och ledarskap.
Du kommer att ha ett nära samarbete med din distriktschef och andra butikschefer och bli upplärd enligt Deichmann Skos koncept. Tillsammans med distriktschefen och våra butikssäljare är din främsta uppgift att säkerställa en säljande butik med god arbetsmiljö. I detta ingår det också en del administrativa arbetsuppgifter, så som t.ex. schemaläggning efter budget, tidrapportering, personaltillsättning m.m.
Om dig
Vi söker en person som:
• har ett stort intresse för försäljning
• har ledarskapserfarenhet och ser nyttan i att bygga effektiva och självlärande team
• har erfarenhet från detaljhandeln eller likvärdig bransch
• är ambitiös och serviceorienterad
• ser positivt på utmaningar och en vilja att ta på sig ett stort ansvar
• har förmåga att hantera en föränderlig och händelserik vardag
• är en prestigelös och motiverande person som vill utveckla sitt ledarskap
Om du dessutom har hög arbetsmoral och tycker om att arbeta med service och kundkontakt - så skynda dig att skicka in din ansökan till oss!
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete där du har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligen. Vi söker alltid efter motiverade, prestationsorienterade kollegor, som vill arbeta i ett sunt företag där du bland annat erbjuds:
• Friskvårdsbidrag genom Epassi
• En engagerad arbetsmiljöorganisation
• Personalrabatt hos Deichmann Sverige
• Kollektivavtal och pensionsordning
• Avtalsenlig lön och bonusavtal
• Utvecklings- och utbildningsmöjligheter
Ytterligare upplysningar
Urval och intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Deichmann tror att en arbetsplats med större mångfald skapar en bättre arbetsmiljö och mer nöjda kunder.
Håll gärna utkik i din skräppost, för eventuell kommunikation från oss.
Deichmann genomför en bakgrundskontroll i slutet av varje rekryteringsprocess, som är en del utav referenstagningen. Detta är en del i ett led att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, bidra till god arbetsmiljö och säkerställa trygghet för såväl medarbetare, kunder och arbetsgivare. Kontrollen innefattar bland annat fällande och friande domar, samt strafföreläggande hos svenska domstolar.
DEICHMANN-koncernen är marknadsledande i Europa och grundades i Essen 1913 av Heinrich Deichmann. Det är idag en familjedriven verksamhet med tredje generationen vid rodret. Verksamheten har genom åren haft en kontinuerlig tillväxt och är nu representerad i 30 länder med mer än 4.000 butiker över hela världen. Deichmann är en modern verksamhet som med visionen "Verksamheten ska tjäna människan" lägger stor vikt vid medarbetarnas trivsel, fokus på bra arbetsvillkor för såväl våra medarbetare som samarbetspartners, och inte minst på att ge kunderna trendiga kvalitetsskor till bra priser. Detta uppnås genom direkta globala inköp, teamwork och en människoorienterad verksamhetskultur. Sedan 2003 är Deichmann Sko representerat i Danmark och sedan 2007 även i Sverige. Deichmann Sko fortsätter att expandera i Sverige och Danmark de närmaste åren. Vi kan erbjuda dig ett spännande jobb där du har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligen. Läs gärna mer om oss på deichmann.com. Ersättning
Deichmann Sko AB Kontakt
Distriktschef
