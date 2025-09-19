Dataskyddsombud & Informationssäkerhetshandläggare
2025-09-19
Säkerhets- och beredskapsstabenPubliceringsdatum2025-09-19
Säkerhets- och beredskapsstaben är en smidig, flexibel och nytänkande stab med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland. Säkerhets- och beredskapsstaben är en ny sammanslagen stab sedan årsskiftet 2025 och är placerad i Regiondirektörens stab. Den består av en säkerhets- och beredskapschef och 11 medarbetare inom områdena informationssäkerhet, dataskydd, civil beredskap, säkerhet, säkerhetsskydd, signalskydd, Tjänsteman i beredskapsfunktionen. Vi finns idag placerade i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna.
Säkerhets- och beredskapsstaben ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag gällande att skapa en god säkerhetskultur, i en lärande organisation genom ett samlat säkerhetsarbete som genomsyrar Region Sörmlands alla verksamheter, processer och beslut.
Vi arbetar i tillsammans med regionens alla verksamheter.Arbetsuppgifter
Som Dataskyddsombud och informationssäkerhetshandläggare ansvarar du för att tillsammans med Regionens Informationssäkerhetsstrateg leda, utveckla, stödja, samordna och följa upp Region Sörmland inom informationssäkerhetsområdet.
Som dataskyddsombud är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Informera och ge råd till personuppgiftsansvariga och anställda om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.
• Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen vilket inkluderar att se till att en registerförteckning enligt artikel 30 finns och är korrekt.
• Ge råd vid konsekvensbedömningar.
• Samverka med tillsynsmyndigheten (IMY)och fungera som kontaktperson.
• Delta i framtagning och uppdatering av processer, styrande dokument, mallar och utbildningar inom dataskydd.
Som informationssäkerhetshandläggaren är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ge stöd åt verksamheterna i det operativa arbetet med att upprätthålla informationssäkerheten förutom den rent praktiska manuella hanteringen.
• Öka medvetenheten och informationssäkerhetskulturen inom Region Sörmland genom att ta fram och underhålla utbildningar till medarbetare, chefer och andra nyckelpersoner.
• Ta fram och underhålla styrande dokument, rutiner och mallar.
• Förvalta och underhålla informationssystem avsedda för att upprätthålla informationssäkerhet och dataskydd.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant universitets-/ högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet och utbildning inom området informationssäkerhet samt dataskydd.
• Djup kunskap om informationssäkerhet, riskhantering och styrning.
• God förståelse för verksamhetsprocesser, IT-arkitektur och juridiska krav som GDPR, OSL, PDL och NIS2.
• Erfarenhet av standarder och ramverk som ISO/IEC 27000-serien.
• Förmåga att kommunicera och samverka med både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
• Mycket god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen hos oss har du en välutvecklad förmåga att bygga relationer och få med dig människor. Du är handlingskraftig och initiativrik och utövar ett utvecklande säkerhetsarbete regionövergripande. Vidare har du förmåga att sammanfoga olika perspektiv till en helhet som grund för ditt agerande och dina beslut. God förmåga att leda regionövergripande processer, driva arbetet från planering till genomförande och uppföljning. För oss är det avgörande att du är en samarbetspartner till ledningsfunktioner och verksamheter och kan bära informations och dataskydds områdets frågor i olika forum.
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull, noggrann, strukturerad och driftig. Du ska ha en god samarbetsförmåga, vara flexibel och engagerad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande:
Arbete med informationssäkerhet och dataskydd i offentlig verksamhet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100% med tillträde enligt överenskommelse. Cirka 50 procent av arbetet kommer att utföras i Nyköping förutom det så kan arbetet utföras på någon av de andra placeringsorterna som kan vara Nyköping, Eskilstuna eller Katrineholm.
Tjänsten kommer att säkerhetsprövas.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Åsa Hessel, 070-353 58 48, asa.hessel@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Säkerhets- och beredskapsstaben!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
