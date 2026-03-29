Dataskyddsombud
2026-03-29
Publiceringsdatum2026-03-29Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i ett viktigt skede där dataskyddsarbetet redan har en grund att stå på, samtidigt som informationssäkerhetsarbetet ska byggas upp mer systematiskt. I den kommunala verksamheten finns ett etablerat nätverk med ansvariga personer inom förvaltningarna, och nu söker man ett dataskyddsombud som kan ta en rådgivande, stödjande och granskande roll.
Uppdraget omfattar det formella ansvaret som dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen, men också möjlighet att bidra bredare inom informationssäkerhet och närliggande områden. En genomförd GAP-analys visar behov inom bland annat styrning, riskhantering, incidenthantering, kontinuitet, utbildning och säkerhet i leveranskedjan. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera operativt dataskyddsarbete med ett mer strategiskt utvecklingsarbete i en verksamhet med tydligt samhällsvärde.
ArbetsuppgifterDu fungerar som rådgivande, stödjande och granskande dataskyddsombud i organisationen.
Du ger kunskapsstöd inom dataskyddsförordningen, kameraövervakningslagen och övrig relevant dataskyddslagstiftning.
Du rådgiver vid konsekvensbedömningar, förhandssamråd och avtalsskrivning, exempelvis PUB-avtal, biträdesavtal och datadelningsavtal.
Du bistår vid utredningar av misstänkta personuppgiftsincidenter och andra incidenter som rör dataskydd.
Du är kontaktperson gentemot tillsynsmyndighet i frågor som rör incidentrapportering, förhandssamråd och granskningar.
Du granskar dataskyddsverksamheten och tar fram underlag till rapportering med riskbedömningar, utvecklingsbehov och konkreta rekommendationer till ledning och politik.
Du kan även bidra med råd och stöd inom informationssäkerhet, till exempel kring styrdokument, risk- och sårbarhetsanalyser, incidenthanteringsprocesser, klassning, kontinuitetsarbete och utbildningsinsatser.
KravRelevant akademisk utbildning för rollen som dataskyddsombud.
Minst tre års dokumenterad erfarenhet inom dataskyddsområdet.
Dokumenterad erfarenhet som dataskyddsombud eller funktion som bedöms som likvärdig inom närliggande verksamhetsområden.
Minst 6 månaders dokumenterad erfarenhet inom kommunal sektor under de senaste tre åren.
Erfarenhet av att ge kunskapsstöd inom dataskyddsförordningen, kameraövervakningslagen och övrig dataskyddslagstiftning.
Erfarenhet av rådgivning vid konsekvensbedömningar, förhandssamråd samt avtal som PUB-avtal, biträdesavtal och datadelningsavtal.
Erfarenhet av att bistå vid utredningar av personuppgiftsincidenter och av dialog med tillsynsmyndighet, exempelvis IMY.
Du kan arbeta med tydliga responstider under normal kontorstid: incidenter och bekräftelser inom 24 timmar samt rådgivning inom 3 dagar.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för informationssäkerhet.
Dokumenterad erfarenhet av uppdrag inom mindre kommuner.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Gnesta vårdcentral (visa karta
)
646 35 GNESTA Jobbnummer
9825641