Datasamordnare till Sweco i Göteborg!

Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg

2022-07-30



Har du ett naturligt sinne för ordning och reda? Vill du bli en del av ett innovativt bolag som arbetar med utveckling av effektiv infrastruktur och hållbara byggnader?I rollen som Datasamordnare får du en bred inblick i flera spännande samhällsprojekt, från start till mål.Ansök redan idag för att säkra en plats i vårt urval!2022-07-30I rollen som Datasamordnare ansvarar du för samordning av data och ser till att dokument och ritningar har upprättats korrekt och presenteras på rätt sätt. Du är med från start till leverans i Swecos olika projekt, från små till stora projekt där du dagligen har kontakt med projektörer i det berörda teknikområdet. Du som samordnare ingår i uppdragsstyrningen tillsammans med bland annat uppdragsledare, tekniksamordnare och en BIM-samordnare.Du blir en del av ett kunnigt team på 13 personer, du kommer att få en mentor och bra med stöttning från teamet. Till en början kommer du att stötta upp kollegor i befintliga projekt tills du känner dig trygg nog att köra själv.Om SwecoSweco är ett av Europas största konsultbolag med inriktning mot anläggnings- och byggnadskonstruktion, installationsteknik, arkitektur, infrastruktur, energi och miljö. Tillsammans ser ni till att samhället har tillgång till el och rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara byggnader. Det här är ett företag som vill se dig utvecklas, det är ett välkomnande och öppet klimat där dina åsikter uppskattas och du får ta mycket ansvar redan från start.Sweco har länge arbetat med frågor som handlar om hur samhället kan bli mer hållbart. Som samhällsbyggare har Sweco stora möjligheter att påverka framtiden. Hållbarhet är därför att ta ansvar för de tjänster dom levererar, nu och i framtiden. Sweco strävar efter att göra FN:s samtliga 17 globala mål till en naturlig del av deras uppdragsverksamhet - allt från planering till utförande, från tanke till lösning.För att lyckas i rollen som Datasamordnare ser vi gärna att du är kommunikativ och har ett öga för detaljer, du gillar innovation och kommer gärna med förslag till förbättring. Ordning och reda är helt klart din melodi och du trivs med att arbeta i nära samarbete med dina kollegor.Skallkrav:Två års relevant erfarenhet t.ex. dokument-/versionhantering, datasamrodning etcGymnasieingenjör eller eftergymnasial utbildning inom till exempel samhällsplanering eller järnväg.Tekniskt intresseSvenska och engelska i tal och skriftMeriterande:Utbildning eller erfarenhet inom järnvägsteknikErfarenhet av ProjectWiseSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningPlaceringsort: HässleholmOmfattning: HeltidUrval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning null TimmarFast lönSista dag att ansöka är 2022-08-29Framtiden i Sverige AB6850122