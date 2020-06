Databasutvecklare, Stockholm - Shaya Solutions AB - Datajobb i Stockholm

Shaya Solutions AB / Datajobb / Stockholm2020-06-04Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: 14-aug-2020 - 13-aug-2021Ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningKunden nyutvecklar, förvaltar och vidareutvecklar IT-system. Det finns ett behov av att avidentifiera produktionsdata på ett säkert och effektivt sätt för att följa gällande lagstiftning för informationssäkerhet.På så sätt kan utvecklingsprojekt förses med testdata av tillräcklig mängd och kvalité för att kunna kvalitetssäkra ny eller förändrad funktionalitet innan produktionssättning.Kunden utför avidentifiering som en beställningsbar tjänst som nu behöver förstärkning.Vi söker därför en: Databasadministratör och -utvecklare med specialistkompetens på Oracle OEM Data Masking and Subsetting Pack.2020-06-04Stödja användare av Oracle OEM för avidentifieringAdministrera de databaser som används för avidentifieringUtveckla skript för automatisering av avidentifieringsprocessenUtveckla funktioner för Oracle PL/SQLHa kontakt med leverantör vid upptäckta problem i OEMObligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Konsulten ska under de åtta senaste åren ha arbetat med Oracle databaserKonsulten ska under de sex senaste åren ha arbetat med Oracle OEMKonsulten ska under de sex senaste åren ha arbetat med automatisering av databasarbeteKonsulten ska under de sex senaste åren ha arbetat med SQL Developer eller ToadKonsulten ska under de sex senaste åren ha arbetat med SQL *Plus eller regular expression-baserad maskning och utsökningKonsulten ska under de sex senaste åren ha arbetat med Unix-/LinuxskriptningKonsulten ska ha arbetat med Oracle OEM Data Masking and Subsetting PackEn SUA nivå 2 säkerhetsklassning kommer att genomföras innan uppdragets start och brukar normalt ta 4-6 veckor.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsTechbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag, 12 månaderLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-18Shaya Solutions AB5253330