Databasadministratör Till Saab! - Poolia Sverige AB - Datajobb i Linköping

Poolia Sverige AB / Datajobb / Linköping2021-04-08Vill du vara del av ett varierande arbete som omfattar allt från drift och underhållsärenden, till omfattande uppdrag som att vara med och implementera verksamhetsnära lösningar med MS SQL? Nu har du möjligheten att ta dig ann en spännande roll som databasadministratör och bli den av ett tekniskt ledande företag. Urval sker löpande och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!2021-04-08Som databasadministratör kommer du att ingå i ett drift- och förvaltningsteam för MS SQL där dina arbetsuppgifter innebär daglig drift av databasplattformen, förvaltningsaktiviteter samt deltagande i utvecklingsprojekt. Daglig drift och förvaltningar innebär patchning, uppdateringar, ärendehantering för felärenden och beställningar, felsökning, versionsuppdateringar och teknikutvärderingar för med fler. Du kommer systematiskt arbeta med att ta fram lösningsförslag, koncept och idéer för fortsatt utveckling inom de olika områden som förekommer i ditt arbete. Mindre projektarbeten är även förekommande.Du kommer att ingå i Group IT, den del av SAAB-koncernen som ansvarar för drift, installation, underhåll och förvaltning av företagets utvecklings- och produktionsmiljöer samt dess ingående komponenter som servrar, lagring, nät, databaser och klienter. Verksamheten präglas av systematiskt förvaltningsarbete samt teknikbevakning inom angränsande verksamhetsområden.Dina arbetsuppgifter i huvudsakAutomatisera, konfigurera samt uppgradera MS SQL med ingående komponenter.Hantera 2:a och 3:e linjens drift och support i virtuella miljöer inklusive avancerad felsökning.Automatisera flöden och ständigt effektivisera arbetssätt.Förvalta och vidareutveckla vår databasplattform.Arbeta i team tillsammans med andra duktiga tekniker i en omväxlande miljöVem är du?Vi söker dig med cirka tre års erfarenhet av MS SQL med tillhörande komponenter. För att trivas i rollen ser vi att du drivs av att automatisera och effektivisera flöden. Som person är du kommunikativ och social. Du har en god förmåga att bemöta och samarbeta med olika typer av människor, såväl internt som externt. Arbetet ställer krav på att du har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är noggrann och inte rätt för att komma med nya idéer och förbättringsförslag. Vi tror även att du är skicklig på att hantera parallella arbetsuppgifter, samt har en god prioriteringsförmåga.Du som söker har:Cirka tre års erfarenhet av MS SQL med tillhörande komponenter.Grundläggande kunskaper inom Windows.Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.Stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling.Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. Varmt välkommen med din ansökan!Om verksamhetenWe welcome you to a workplace with inspiring challenges where the meeting between competence and personality builds the foundation for our success. We believe that an open environment, where everyone's opinions and ideas are welcome, is a prerequisite for our future development. At Saab, you get the opportunity to influence your career development based on your areas of interest.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Poolia Sverige AB5678569