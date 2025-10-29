Dataanalytiker till Åhléns (vikariat)
2025-10-29
Om din roll
Med utgångspunkt i ett av Sveriges mest omtyckta medlemsprogram har vi stora mängder data som möjliggör att vi kan skapa träffsäker och inspirerande kommunikation i våra egna kanaler. Som dataanalytiker blir du en nyckelperson i arbetet med att driva vår datadrivna kundresa framåt.
Ett urval av arbetsuppgifter:
Utföra djupgående analyser av kunddata för att identifiera mönster, trender och möjligheter. Presentera insikter och rekommendationer för att förbättra kundupplevelsen och driva lojalitet.
Samarbeta med marknadsteamet för att skapa och utvärdera effektiviteten av marknadsföringskampanjer. Optimera kampanjer baserat på kundsegmentering och beteendeanalys.
Utveckla och leverera regelbundna rapporter och dashboards som visar nyckelprestandaindikatorer (KPI) relaterade till kundlojalitet och engagemang.
Du är en del av Åhléns Lojalitets- & Kundanalysteam som består av åtta personer. Vi är en positiv grupp som tycker om att blicka framåt och se hur vi kan bli bättre i allt vi gör.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Erfarenhet av kund- och lojalitetsanalyser. Du har tidigare arbetat med att förstå kundbeteenden och effekter av kampanjer eller kommunikation, gärna inom retail eller e-handel.
Mycket goda kunskaper i SQL. Du är trygg i att arbeta i stora datamiljöer, gärna i Databricks, och gillar att skapa strukturerade och effektiva lösningar för analys.
Meriterande med kunskap i Python och/eller Scala. Du har använt kod som verktyg för analys, automatisering, segmentering eller prediktiv modellering, och är nyfiken på att utveckla detta vidare.
Förmåga att visualisera och kommunicera insikter. Du kan omvandla komplex data till tydliga insikter och rekommendationer för verksamheten. Erfarenhet av verktyg som Power BI eller Looker Studio är ett plus.
Vi tror att du trivs i skärningspunkten mellan data, analys och affär och gärna bidrar till att skapa en ännu mer datadriven CRM- och lojalitetsresa på Åhléns. För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är en lagspelare som trivs bäst i sammanhang när du tillsammans med andra får skapa resultat. Du vill mäta resultat och är analytisk, noggrann och målinriktad i ditt arbetssätt. Du har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och tycker om att arbeta i en miljö där tempot under perioder är högt.
Om rekryteringen
Tjänsten är ett föräldravikariat på ca 1 år med start i början på marrs. Du är placerad på vårt huvudkontor på Dalagatan 100 i Stockholm.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Dataanalytiker på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://www.ahlens.se Kontakt
Mikael Lindell mikael.lindell@ahlens.se Jobbnummer
9580491