Data Scientist till Performance & Sustainability Analytics
2025-09-03
Har du en passion för att analysera data och omvandla den till värdefulla insikter? Vill du använda dina färdigheter för att bidra till förbättrade sparaprodukter och tjänster för våra kunder genom dataanalys? Vi söker nu en driven Data Scientist till vårt Performance & Analytics team inom Savings, Investments & Advice.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Analysera och följa upp Sparaaffären ur ett produkt-, kund- och rådgivningsperspektiv.
Bearbeta och visualisera stora mängder data för management och andra seniora stakeholders.
Skapa insikter baserat på datamönster som hjälper organisationen ta informerade beslut.
Bidra till en strukturerad datamiljö genom kravställning mot olika system och databaser.
Samarbeta tvärfunktionellt med olika teams för att implementera datadrivna lösningar.
I denna roll behöver du:
Grundläggande krav:
Har minst 3-5 års erfarenhet som data scientist eller liknande roll.
Praktisk erfarenhet av SQL för dataanalys, inklusive att skapa komplexa frågor och optimera databaser.
Praktisk erfarenhet av Python för dataanalys, databehandling och processutveckling.
Erfarenhet av datavisualisering i BI-verktyg såsom QlikSense/PowerBi.
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vara bosatt i Sverige och i Stockholm med omnejd.
En relevant akademisk utbildning (exempelvis statistik/ ekonomi/ datavetenskap/ matematik).
Meriterande kvalifikationer: Arbetslivserfarenhet från svensk bank.
Kunskap om produkter inom Spara, Försäkring och Pension.
Förmåga att dela kunskap och stötta kompetensutveckling i teamet.
Förmåga att förmedla komplexa insikter för både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team...
Tillsammans hjälper vi Swedbank att bli mer datadrivna och stärker vår position inom Sparaområdet. Vi ser fram emot din ansökan!" Elias Jakobson, din framtida chef.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-09-26. Placeringsort: Stockholm, Sundbyberg
Rekryterande chef: Elias Jakobson
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
