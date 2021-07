Data Scientist till Nexer Malmö - Nexer AB - Datajobb i Malmö

Nexer AB / Datajobb / Malmö2021-07-07Nexer Group söker dig som är intresserad av framtida möjligheter och uppdrag inom Data Science /Information Analytics med placering i Malmö eller Helsingborg. Hos oss ges du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag ute hos kund med fokus på att hjälpa verksamheten att omvandla idéer och strategier till reell IT nytta. För dig som vill ligga i framkant erbjuds möjlighet till utbildning och certifieringar. Vidare satsar vi mycket på att bibehålla en stark sammanhållning genom olika sociala sammankomster och resor.Hur ser rollen ut?Som Data Scientist är du en nyckelperson inom kompetensområdet Information Analytics. I din roll kommer du hjälpa våra kunder med att experimentera med datakällor och med modellering. Du kommer vara en stark spelare mellan affär och tekniska lösningar. Exempelvis bygger du statistiska modeller på kunddata och levererar relevanta och värdefulla insikter.Du är en person som med passion och struktur kan lotsa idéer till IT nytta, från strategi till handling. Du lägger fokus på att skapa affärsvärde i projektet. Våra kunder låter dig ta stort eget ansvar och växa med uppgifterna inom deras organisation. Du gillar att jobba i team och är nyfiken samt driven som person och behärskar såväl svenska som engelska.2021-07-07Du är systemvetare, civilingenjör eller har motsvarande högskoleutbildning och några års erfarenhet inom Data Science / Information Analytics. Bland dina erfarenheter finner vi:Python, R / RStudio, SQLMachine LearningGod kännedom om agil utveckling och agila metoderErfarenhet av kravhanteringMeriterande är om du har erfarenhet av:IBM SPSS, Matlab, AzureÖvergripande kunskap om Hadoop, Spark, IoT samt ramverk inom behandling av dataLeverans av analytiska projekt som har innehållit affärsfrågor inom CRMVisualiseringsverktyg som SAS VA, Tableau, QlikVälkommen att skicka in din ansökan, vi hanterar ansökningarna löpande. Vid frågor är du mycket välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Maria Jaern Ekengren på maria.jaern.ekengren@nexergroup.com Mer om NexerVi leder förändringen och strävar hela tiden efter att hitta nya tekniska lösningar. Finns det ett smartare sätt att göra någonting, så hittar vi det. Vi utmanar oss själva varje dag att tänka utanför ramarna och hjälper våra kunder att hela tiden ligga steget före. Tjänster inom digitalisering, IT och R&D ger ökad kundnytta och tillväxt för organisationer både på den svenska och globala marknaden. Vi har också utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien - två gånger.Vårt stora samhällsengagemang i Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming och Kodcentrum ger även dig som medarbetare möjlighet att göra verklig skillnad.Nexer är entreprenörsdrivet och har över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige. Nexer är en del av Danir-koncernen och hette tidigare Sigma IT.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratfast lön.Sista dag att ansöka är 2021-08-20Nexer AB5851991